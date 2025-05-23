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Bir dönem Ebru Gündeş ile sözlüydü! Eski bakanın oğlu Avukat Çaka Kul hayatını kaybetti

İstanbul'da bir çok tanınmış isimlerin avukatlığını yapan bir dönem Ebru Gündeş ile sözlenen eski bakan Emin Kul’un oğlu avukat Çaka Kul geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Bir dönem Ebru Gündeş ile sözlüydü! Eski bakanın oğlu Avukat Çaka Kul hayatını kaybetti
Öznur Yaslı İkier

1996 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Anavatan Partili (ANAP) Emin Kul’un oğlu Çaka Kul, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Ekol TV Muhabiri Ramazan Eğri’nin haberine göre; Çaka Kul'un cenazesi cumartesi günü Büyükada'da defnedilecek.

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EBRU GÜNDEŞ İLE SÖZLENMİŞTİ

Çaka Kul, 2004 yılında Ebru Gündeş ile evlilik yolunda adım atmış ancak çift beraberliklerini nikah masasında sonlandıramamıştı.

Eski bakan Emin Kul ise 2004 yılında geçirdiği rahatsızlık sonucunda yaşamını yitirmişti.

ÇAKA KUL KİMDİR?

2002 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans eğitimini bitiren Çaka Kul, 20212 yılında Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku alanında Yüksek Lisans yaptı. Çaka Kul, İngilizce ve Almanca da biliyordu.

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Ebru Gündeş
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