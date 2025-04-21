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Bir dönemin aranan modeli Miranda Kerr 42. yaşında! Yıllara meydan okuyor

Orlando Bloom'un eski eşi bir dönemin popüler modellerinden Miranda Kerr 42. yaşını kutladı. Miranda Kerr, 42. yaş gününde tatil pozlarını da ihmal etmedi.

Bir dönemin aranan modeli Miranda Kerr 42. yaşında! Yıllara meydan okuyor
Kubra Akalın

Dünyaca ünlü Avustralyalı model Miranda Kerr, bu yıl hem doğum gününü hem de Paskalya’yı aynı anda kutladı. 42 yaşına giren Kerr, tropikal bir adada yaptığı lüks tatille göz kamaştırdı.

Instagram hesabından paylaştığı karede, siyah iki parçalı bikinisiyle sulara dalarken poz veren güzel model, formda fiziği ve enerjik haliyle dikkat çekti.

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Tatilden karelerini hayranlarıyla paylaşan Miranda Kerr, gönderisine "Bu yıl kendimi fazlasıyla minnettar hissediyorum, sadece bir yaş daha almanın mutluluğu değil, doğum günümün Paskalya’ya denk gelmesi de çok anlamlı. Yenilenmenin, sevginin ve yeni başlangıçların güzel bir hatırlatıcısı… Havadaki o sihirli ışıltıyı hissetmemek elde değil" dedi.

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Bir döneme damga vuran model fit görünümüyle kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Miranda Kerr, hem modellik kariyeri hem de girişimcilik alanındaki başarılarıyla son yıllarda adından sıkça söz ettiriyor. Kendi kurduğu kozmetik markasıyla da sektörde önemli bir yer edinmiş durumda.

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