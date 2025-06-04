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Bir Gece Masalı final yaptı! Su Burcu Yazgı Coşkun böyle veda etti

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı 35. bölümle final yaptı. Dizide Canfeza karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı projeye sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla veda etti.

Bir Gece Masalı final yaptı! Su Burcu Yazgı Coşkun böyle veda etti
Öznur Yaslı İkier

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşam final bölümüyle ekran macerasını noktaladı.

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı.

su

Su Burcu Yazgı Coşkun dizideki partneri Burak Deniz ile verdiği pozla projeye veda etti. İkilinin yan yana olduğu kare kısa sürede beğeni topladı.

BİR GECE MASALI FİNAL ÖZETİ:

Dedesiyle ilgili öğrendiği gerçeklerle Mahir; bağlantılı tüm adamları yakalatır ve Ankara'ya davet edilir.

final 1

Evde ise buruk bir bayram telaşı vardır. Başlarına gelen her şeye rağmen bebeklerinin heyecanını yaşayan Canfeza ve Mahir, Mahir'in gördüğü rüyada babasının ona bebeğin kız mı erkek mi olacağının müjdesini vermesi ile yepyeni umutlarla dolar.

final 2

Onlar birbirine ve bebeklerine tutunarak yola devam ederken Kurban Bayramı, Yılmaz'ları ve Kilimci'leri aynı sofrada bir araya getirir.

final 3

Ancak babasının ihaneti ile sarsılan Ozan'ın durmaya niyeti yoktur. Korkunç bir tuzak kurar ve Mahir'i Canfeza'nın canıyla ya da Kürşat'ı öldürmekle karşı karşıya bırakıyor.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
su burcu yazgı coşkun
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