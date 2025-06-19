Bir Gece Masalı finali sonrası iddialı pozlar! Su Burcu Yazgı Coşkun peş peşe yayınladığı kareleri yorumlara kapattı

Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği 'Asiye Eren' karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Su Burcu Yazgı Coşkun son olarak başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı Bir Gece Masalı dizisinde yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde dizisi final yapan ünlü oyuncu şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Süper mini elbisesiyle peş peşe pozlar veren Su Burcu Yazgı Coşkun bu kareleri yorumlara kapattı.

Ünlü isme; 'yaşından büyük görünüyor', 'bu yaşta seksi görünme çabası?', 'hiç seksi değilsin küçük kardeşim' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

15 Nisan 2005 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Arnavut kökenli olan oyuncu baba tarafından Antalyalıdır. Oyunculuk kariyerine ilk adımı 2011 yılında attı.

Sana Bir Sır Vereceğim, Aşk Yeniden, Karadayı, Kırmızı Oda ve Kardeşlerim gibi dizilerde oynadı.