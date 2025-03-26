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Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun'un milli futbolcu Kenan Yıldız ile aşk yaşadığı iddia edildi! Açıklama gecikmedi

Şimdilerde Bir Gece Masalı dizisinde hayat verdiği 'Canfeza' karakteri ile adından söz ettiren Su Burcu Yazgı Coşkun'un Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun'un milli futbolcu Kenan Yıldız ile aşk yaşadığı iddia edildi! Açıklama gecikmedi
Öznur Yaslı İkier

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı 'Asiye' karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Su Burcu Yazgı Coşkun şimdilerde Bir Gece Masalı dizisinde hayat verdiği 'Canfeza' karakteri ile dikkat çekiyor.

su burcu 1

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle beğeni toplayan Su Burcu Yazgı Coşkun'un Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile aşk yaşadığı iddia edildi.

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İkilinin aşklarını şimdilik gizli tuttuğu iddiası, basına yansıdı.

kenan yıldız

Ancak ünlü oyuncunun yakın çevresinden alınan bilgilere göre; Kenan Yıldız ile Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında çıkan aşk söylentilerinin gerçek olmadığı öğrenildi.

Mynet'in Sesi
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su burcu yazgı coşkun Kenan Yıldız
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