Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun'un milli futbolcu Kenan Yıldız ile aşk yaşadığı iddia edildi! Açıklama gecikmedi

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı 'Asiye' karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Su Burcu Yazgı Coşkun şimdilerde Bir Gece Masalı dizisinde hayat verdiği 'Canfeza' karakteri ile dikkat çekiyor.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle beğeni toplayan Su Burcu Yazgı Coşkun'un Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile aşk yaşadığı iddia edildi.

İkilinin aşklarını şimdilik gizli tuttuğu iddiası, basına yansıdı.

Ancak ünlü oyuncunun yakın çevresinden alınan bilgilere göre; Kenan Yıldız ile Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında çıkan aşk söylentilerinin gerçek olmadığı öğrenildi.