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Bir Ömrün Sonbaharı filminin galasına Eylül Tumbar damga vurdu! Derin yırtmacı ve dekoltesi olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.02.2025 11:48
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Melisa Sözen ile başrolünü paylaştığı 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Eylül Tumbar şimdilerde başrolünü Yiğit Koçak ile paylaştığı 'Bir Ömrün Sonbaharı' filmiyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Filminin galasına beyazlar içerisinde gelen Tumbar derin göğüs dekoltesi ve derin yırtmacıyla dikkat çekti.

Bir Ömrün Sonbaharı filminin galasına Eylül Tumbar damga vurdu! Derin yırtmacı ve dekoltesi olay oldu

Netflix dizisi 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Eylül Tumbar son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Yalan dizisinde Duru karakterine hayat verdi.

Şimdilerde başrolünü Yiğit Koçak ile paylaştığı 'Bir Ömrün Sonbaharı' filmiyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Eylül Tumbar filminin galasına beyazlar içerisinde geldi.

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Geceye iddialı seçimiyle damga vuran Tumbar derin göğüs dekoltesi ve derin yırtmacıyla tüm bakışları üzerine topladı.

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YORUM YAĞDI

Eylül Tumbar'ın cesur kıyafetini beğenenler de oldu beğenmeyenler de... Sosyal medyada; 'çok fazla', 'her yerini açmış' gibi eleştirilerin yanı sıra 'her hali güzel', 'yakışmış' gibi yorumlar da yapıldı.

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EYLÜL TUMBAR KİMDİR?

Eylül Tumbar 2002 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü mezun oldu.

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Tumbar, internet dizisi 2023 yılında Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? dizisinde Bambi karakteriyle ismini duyurdu. Ardından Kendi Düşen Ağlamaz projelerinde yer aldı. Son olarak da Kanal D'nin Yalan dizisinde Duru karakterine hayat verdi.

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eylül tumbar
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