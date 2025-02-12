Bir Şarkısın Sen yarışmasıyla ünlenmişti! Berna Karagözoğlu'nun sahne tarzı gündem oldu!

Bir dönem ekranlarda boy gösteren Bir Şarkısın Sen adlı şarkı yarışmasıyla ünlenen Fındık Kurdu Berna programdaki sevimliliğiyle çok sevilmişti.

SON HALİYLE GÜNDEM OLDU!

Şimdilerde 25 yaşında olan "Fındık Kurdu" lakabıyla anılan Kastamonulu sanatçı Berna Karagözoğlu, son haliyle gündeme geldi. Gözlerde uzak bir yaşam süren ve müzik kariyerine devam eden Berna, sahne kıyafetiyle de çok konuşuldu.

Bir eğlence mekanında sahne alan genç isim sahne tarzıyla eleştirildi. Bazı kullanıcılar sesini ise beğenmedi.