MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir Şarkısın Sen yarışmasıyla ünlenmişti! Berna Karagözoğlu'nun sahne tarzı gündem oldu!

Bir Şarkısın Sen yarışmasıyla ünlenmişti! Berna Karagözoğlu'nun sahne tarzı gündem oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
12.02.2025 23:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

''Bir Şarkısın Sen'' adlı çocuk şarkı yarışmasına ''Fındık kurdu'' lakabıyla damga vuran Berna Karagözoğlu, eğlence mekanları ve düğünlerde sahne alıyor. Akıllara kazınan isim, son olarak sahne aldığı mekandaki tarzıyla gündeme geldi.

Bir Şarkısın Sen yarışmasıyla ünlenmişti! Berna Karagözoğlu'nun sahne tarzı gündem oldu!

Bir dönem ekranlarda boy gösteren Bir Şarkısın Sen adlı şarkı yarışmasıyla ünlenen Fındık Kurdu Berna programdaki sevimliliğiyle çok sevilmişti.

41-findik-kurdu-bernanin-son-hal

SON HALİYLE GÜNDEM OLDU!

Şimdilerde 25 yaşında olan "Fındık Kurdu" lakabıyla anılan Kastamonulu sanatçı Berna Karagözoğlu, son haliyle gündeme geldi. Gözlerde uzak bir yaşam süren ve müzik kariyerine devam eden Berna, sahne kıyafetiyle de çok konuşuldu.

sasa-57u5

Bir eğlence mekanında sahne alan genç isim sahne tarzıyla eleştirildi. Bazı kullanıcılar sesini ise beğenmedi.

Anahtar Kelimeler:
Bir Şarkısın Sen yarışma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TFF olaylı maçın VAR kayıtlarını açıkladı!

TFF olaylı maçın VAR kayıtlarını açıkladı!

Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatıldı!

Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatıldı!

Kar etkisini arttırdı! Gözler valilikte; Yarın hangi illerde okullar tatil olacak?

Kar etkisini arttırdı! Gözler valilikte; Yarın hangi illerde okullar tatil olacak?

G.Saray'dan olay yaratan Eren Elmalı paylaşımı!

G.Saray'dan olay yaratan Eren Elmalı paylaşımı!

Trump duyurdu! Ukrayna açıklaması: "Putin ile anlaştık"

Trump duyurdu! Ukrayna açıklaması: "Putin ile anlaştık"

F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! Yeni transfer geldiği gibi gitti

F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! Yeni transfer geldiği gibi gitti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.