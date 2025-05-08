Bir süredir ekranlardan uzaktı! Ayça Ayşin Turan'ın yeni adresi belli oldu

Dinle Sevgili, Karagül, Meryem, Zemheri, Arıza, Ada Masalı ve Kader Bağları gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan bir süredir ekranlarda yer almıyor.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Dijital platformlardaki projelerde de boy gösteren Ayça Ayşin Turan'ın yeni adresi belli oldu. Turan, Tod’da yayınlanacak olan ARC Yapım isimli “Vicdansız” dizisiyle anlaşma sağladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ARC Yapım imzalı dizide Ayça Ayşin Turan Vicdan karakterine hayat verecek. Güzel oyuncu başrolü ise Ekin Koç ile paylaşacak.