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  4. Bir süredir ekranlardan uzaktı! Hazal Kaya fenomen dizi Şakir Paşa Ailesi'ne dahil oldu

Bir süredir ekranlardan uzaktı! Hazal Kaya fenomen dizi Şakir Paşa Ailesi'ne dahil oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.01.2025 15:00
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Son dönemde verdiği kilolar ve yaptığı imaj değişikliğiyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Hazal Kaya şimdilerin fenomen dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin kadrosuna dahil oldu. Kaya, dizide Aliye Berger'i canlandıracak.

Bir süredir ekranlardan uzaktı! Hazal Kaya fenomen dizi Şakir Paşa Ailesi'ne dahil oldu

“Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar” dizisi son dönemin en çok konuşulan projelerinin başında geliyor. Hande Altaylı’nın yazdığı dizinin Büyükada’daki köşkünün kurulduğu platoda çıkan yangında 50 milyon TL’lik zarar meydana gelmiş ve çekimlere kısa bir süre ara verilmişti.

Şu günlerde Kartal’daki platoda üç vardiya çalışarak dekor eski haline getirilmeye çalışılıyor. Yeni bölümü yetiştirilmeye çalışılan dizide şaşırtan bir gelişme yaşandı.

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Bir süredir ekranlardan uzak olan ve verdiği kilolarla adından söz ettiren Hazal Kaya fenomen dizi Şakir Paşa Ailesi'ne dahil oldu. Kaya’ya Aksoy’un çocuk yaşlarını Azra Aksu’nun oynadığı Aliye Berger’i oynamasını teklif edildi.

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Rolü heyecanla kabul eden Hazal Kaya Türkiye’nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarımızdan Aliye Berger’e hayat verecek.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Hazal Kaya, son günlerde kendisinin de bağlı olduğu menajerlik şirketi ID İletişim, şirketin kurucu ortağı Ayşe Barım ve yakın arkadaşı Serenay Sarıkaya hakkında çıkan iddialara gösterdiği tepki ile gündemdeydi. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kadınlara yönelik haksız eleştirileri kabul etmediğini belirterek Barım ve Sarıkaya’ya destek vermişti.

Anahtar Kelimeler:
Hazal Kaya Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
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