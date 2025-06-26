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Bir süredir paylaşım yapmıyordu! Şeyma Subaşı günler sonra ortaya çıktı

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin manşetlerinden hiç düşmeyen Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde Instagram'a ara verdiğini duyurmuştu. Bu kararıyla şaşırtan Subaşı günler sonra paylaşım yaptı.

Bir süredir paylaşım yapmıyordu! Şeyma Subaşı günler sonra ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı her adımıyla dikkat çekiyor. Bir süredir Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yaşadığı ilişkiyle gündemde olan Subaşı geçtiğimiz günlerde Instagram'a ara verdiğini duyurmuştu.

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Şeyma Subaşı günler sonra sosyal medyaya geri döndü. Peş peşe paylaşımlar yapan Subaşı "Bir süreliğine kayboldum, ama çağıran adanın kendisiydi, bağlantım kesildi tesadüf değildi, yeniden bağlanmak içindi. Şimdi buradayım sinyal yok, sadece doğa ve daha derin bir şey. Beni seçen özel bir yerdi ve ben evet dedim." ifadelerini kullandı.

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Subaşı, paylaşımının devamında denize girdiği ve sevgilisi ile kumsalda el ele oturduğu anları da paylaştı.

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'RUHUM O KİŞİYLE EVLİ'

Miami, Bali ve İstanbul arasında sürdürdüğü renkli yaşamıyla sık sık adından söz ettiren fenomen isim, daha önce bir televizyon programında yaptığı açıklamada Marlon Teixeira için şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutunacağım biri. Evlilik şu an hayatımda yok ama ruhum o kişiyle evli. Yeni aşk bana kendimi daha çok sevdirdi. Kendimi onda görüyorum, adeta kendime bakıyor gibiyim."

Mynet'in Sesi
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Şeyma Subaşı
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