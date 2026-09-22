Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'siydi! Selin Yeninci ödül töreninde ortaya çıktı

Yayınlandığı dönemde adından söz ettiren Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye rolüne hayat veren Selin Yeninci bir süredir gözlerden uzaktaydı.

Oyunculuğuyla hayran bırakan Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinde boy gösterdi.

Katıldığı davette tercih ettiği beyaz blazer mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü isim, iddialı tarzıyla adından söz ettirdi. Derin dekoltesi ve modern kesimiyle öne çıkan kombiniyle törende boy gösteren oyuncuya beğeni yağdı.



SELİN YENİNCİ KİMDİR?

Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Selin Yeninci İzmir Atatürk Lisesi'nden 2006 yılında mezun oldu. 2011'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Başarılı bir öğrencilik geçiren Selin, bölümünden mezun olduğu gibi Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yaptı.