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Biran Damla Yılmaz'a hapis iddiası! Jet hızında açıklama

'Halef: Köklerin Çağrısı' dizisinin başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz hakkındaki iddialar bitmiyor. İddiaya göre oyuncu estetik borcu yüzünden Almanya'da 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Halef'in başrol oyuncusu iddiaları jet hızında yalanladı.

Biran Damla Yılmaz'a hapis iddiası! Jet hızında açıklama

'Halef: Köklerin Çağrısı' dizisi ile ekranda olan Biran Damla Yılmaz hakkında bir süredir özel hayatına dair iddialar gündemde.

Biran Damla Yılmaz a hapis iddiası! Jet hızında açıklama 1

Yılmaz'ın Almanya'da bulunduğu dönemde botoks, dudak dolgusu, selülit tedavisi ve lazer gibi bir dizi işlem yaptırdığı ve işlemlerin tutarının 285 bin Euro'yu bulduğu iddia edildi. Ancak ücret ödenmeyince olay yargıya taşındı. Sabah'ın haberine göre; yürütülen süreç sonunda Yılmaz'a 6 ay hapis cezası verildiği öne sürüldü.

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Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın kefil olması nedeniyle borçların önemli bölümünün ise Aydın tarafından ödendiği ve Aydın'ın ilgili belgeleri Hamburg Türk Konsolosluğu'na sunduğu da öne sürüldü.

Biran Damla Yılmaz a hapis iddiası! Jet hızında açıklama 2

Aylar önce Almanya'da hakkında herhangi bir adli işlem olmadığını açıklayan 29 yaşındaki Biran Damla Yılmaz hapis iddiasına jet açıklama yaptı. Ünlü oyuncunun avukatı bu iddiaları yalanladı ve Yılmaz hakkında bir ceza olmadığını söyledi.
Biran Damla Yılmaz a hapis iddiası! Jet hızında açıklama 3

ESKİ SEVGİLİSİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Eski sevgili Abdurrahman Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde, eski sevgilisi Biran Damla Yılmaz hakkında "resmî belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddialarında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Biran Damla Yılmaz
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