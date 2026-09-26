Biran Damla Yılmaz'a hapis iddiası! Jet hızında açıklama

'Halef: Köklerin Çağrısı' dizisi ile ekranda olan Biran Damla Yılmaz hakkında bir süredir özel hayatına dair iddialar gündemde.

Yılmaz'ın Almanya'da bulunduğu dönemde botoks, dudak dolgusu, selülit tedavisi ve lazer gibi bir dizi işlem yaptırdığı ve işlemlerin tutarının 285 bin Euro'yu bulduğu iddia edildi. Ancak ücret ödenmeyince olay yargıya taşındı. Sabah'ın haberine göre; yürütülen süreç sonunda Yılmaz'a 6 ay hapis cezası verildiği öne sürüldü.

Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın kefil olması nedeniyle borçların önemli bölümünün ise Aydın tarafından ödendiği ve Aydın'ın ilgili belgeleri Hamburg Türk Konsolosluğu'na sunduğu da öne sürüldü.

Aylar önce Almanya'da hakkında herhangi bir adli işlem olmadığını açıklayan 29 yaşındaki Biran Damla Yılmaz hapis iddiasına jet açıklama yaptı. Ünlü oyuncunun avukatı bu iddiaları yalanladı ve Yılmaz hakkında bir ceza olmadığını söyledi.



ESKİ SEVGİLİSİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Eski sevgili Abdurrahman Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde, eski sevgilisi Biran Damla Yılmaz hakkında "resmî belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddialarında bulunmuştu.