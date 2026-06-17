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Biran Damla Yılmaz eski nişanlısının tehditlerini ifşa etti! "Rahim ameliyatı oldum"

Halef’in başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz, ayrıldığı 2 yıllık nişanlısı Abdurrahman Aydın’ın suçlamalarıyla şoke oldu. Yılmaz en sonunda sessizliğini bozarak eski nişanlısını ifşa etti ve gerçekleri anlattı.

Biran Damla Yılmaz eski nişanlısının tehditlerini ifşa etti! "Rahim ameliyatı oldum"

Halef dizisinin Yıldız’ı Biran Damla Yılmaz hakkındaki iddialar sonrası sessizliğini bozdu. Biran Damla Yılmaz, ayrıldığı 2 yıllık nişanlısı Abdurrahman Aydın’ın suçlamalarıyla karşı karşıya kalınca isyan etti.

Aydın, kendisini terk eden Yılmaz’ın Almanya’da estetik yaptırdığı ve borcunu ödemediği için kırmızı bültenle arandığını öne sürdü. Konuyla ilgili cevap hakkını Birsen Altuntaş’a bozan ünlü oyuncu hakkında ortaya atılan iddialara tek tek yanıt verdi.

Biran Damla Yılmaz eski nişanlısının tehditlerini ifşa etti! "Rahim ameliyatı oldum" 1

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ESTETİK DEĞİL, KADINSAL RAHATSIZLIK

Halef'in yıldızı açıklamasında "Almanya’ya tedavi olmak için gittim. 13 yaşından beri sağlık sorunlarım var. Hiçbir zaman açıklamak istemedim. Sektörden de bu konuda “oyuncu sağlıklı görünmeli” şeklinde baskı gördüğüm için özellikle rahatsızlığımı gizlemeye dikkat ettim. Böbrek üstü bezi yetmezliğim vardı. Bunun tedavisini görüyordum.

Biran Damla Yılmaz eski nişanlısının tehditlerini ifşa etti! "Rahim ameliyatı oldum" 2

O dönem sevgilim olan kişi 'Gel Almanya’ya gidelim, belki başka bir tedavi olursun' dedi. Ben de elini elime verip Almanya’ya gittim. Uzun süre Almanya’da hastanede yattım, bazı günler yürüyemedim. Ağırlaştım. Çoğu projeyi bu yüzden kabul edemedim. Sonrasında sağlığım düzeldi. Ameliyata hazır hale geldim. Ben estetik değil, rahmimden ameliyat oldum. Bir gün anne olabileyim diye ameliyat oldum. Estetik operasyon diye ortaya attığı şey, benim kadınlığımla ilgili…" dedi.

Biran Damla Yılmaz eski nişanlısının tehditlerini ifşa etti! "Rahim ameliyatı oldum" 3

"BU ERKEKLİK DEĞİL"

Kırmızı bültenle aranmadığını söyleyen Biran Damla Yılmaz eski nişanlısının dizi hakkında çıkan iddialar sonrası kendisini tehdit ettiğini şu sözlerle açıkladı:

"Urfa’ya gelip seti basıp oteli başıma yıkacağını söyledi. Güvenlik tedbirleri aldım. Hukuki olarak uzaklaştırma kararı aldırdım. Erkeklik bir kadının saçma sapan belgelerini basına vermekle tehdit etmek midir? Erkek adam bir dönem evlenmek istediği kadının hakkında konuşur mu? Bir erkeği sevip ona güvenmenin sonucu bu çirkin manzara oldu. Bu erkeklik değil!"

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Anahtar Kelimeler:
Biran Damla Yılmaz
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
terbiyesiz e tabi dizi reytingleri yaninda yer almiyo basinda cikmiyo kadini kullanamiyor ya ye kendini pslik
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