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Halef'in yıldızı Biran Damla Yılmaz hakkında olay iddia: Tutuklama kararı çıktı! Şaşırtan 144 bin Euro detayı

Now Tv'nin sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde hayat verdiği 'Yıldız' karakteriyle son dönemde adından söz ettiren Biran Damla Yılmaz hakkında şaşırtan iddialar gündeme geldi. Yılmaz hakkında Almanya'da tutuklama kararı verildiği iddia edildi.

Halef'in yıldızı Biran Damla Yılmaz hakkında olay iddia: Tutuklama kararı çıktı! Şaşırtan 144 bin Euro detayı
Öznur Yaslı İkier

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin başrol oyuncularından Biran Damla Yılmaz hakkında ortaya atılan iddialar magazin manşetlerini salladı.

Gazeteci Mehmet Üstündağ tarafından tv8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında dile getirilen iddialara göre, Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'da yaşadığı döneme ilişkin bazı hukuki süreçler gündeme geldi.

Halef in yıldızı Biran Damla Yılmaz hakkında olay iddia: Tutuklama kararı çıktı! Şaşırtan 144 bin Euro detayı 1

Programda yapılan açıklamalarda, oyuncunun geçmiş yıllarda Almanya'da bulunduğu döneme ait çeşitli işlemler nedeniyle hakkında yasal süreç başlatıldığı öne sürüldü.

144 BİN EUROLUK ESTETİK BORCU

Yılmaz hakkında Almanya’da 144 bin euroluk estetik borcu nedeniyle Hamburg’da tutuklama kararı çıkarıldığı iddia edildi.

Halef in yıldızı Biran Damla Yılmaz hakkında olay iddia: Tutuklama kararı çıktı! Şaşırtan 144 bin Euro detayı 2

Üstündağ'ın iddiasına göre; ''Biran Damla Yılmaz Almanya'da yaşadığı dönemde baya bir estetik yaptırıyor, dişini, dolgusu, botoksu… Son bir yıldır yaptıkları tam 144 bin Euro.

Adrese faturalar gönderiliyor ancak ödeme yapılmıyor. Bu paralar ödenmediği ve sevgilisinden de ayrıldığı için tutuklama kararı veriliyor.''

Halef in yıldızı Biran Damla Yılmaz hakkında olay iddia: Tutuklama kararı çıktı! Şaşırtan 144 bin Euro detayı 3

Yayında ayrıca bazı belge ve evrakların bulunduğu ifade edilirken, bu belgelerin içeriğine ilişkin çeşitli iddialar da gündeme getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Biran Damla Yılmaz Halef dizisi
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