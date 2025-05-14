Birce Akalay Cannes Film Festivali'nde! Kıyafeti, saçı ve makyajı gündemde: Hiç olmamış ya

Bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali 13 Mayıs'ta başladı. Jüri başkanlığını Juliette Binoche'un üstleneceği törende birbirinden ünlü Hollwyood yıldızları boy gösterdi.

Birce Akalay da bu yıl Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi. 13 Mayıs'ta kırmızı halıda yürüyen güzel oyuncunun derin dekolteli kıyafeti ve saçları gündem oldu.

Bir süredir kısa saç tercih eden Akalay'ın, makyajı ve elbisesi sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine de maruz kaldı.

Kimi Akalay'ın saçlarını beğenmezken kimi ise makyajı eleştirdi. Sosyal medyada "Elbise tamam da bu saçlar ne ya", "Bir şey olmamış ama ne", "Bu saçları hemen değiştir", "Kimse de demedi mi bu ne hal?", "Fondöteni azalt bacım", "Güzelim kadını ne hale sokmuşlar" yorumları yağdı. (Görüntüler: Birsen Altuntaş)

Ünlü oyuncu Birce Akalay geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açtı. Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift zaman zaman paylaşımlarıyla beğeni topluyor.