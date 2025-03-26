Birce Akalay'ın yeni adresi belli oldu! Partneri heyecanlandırdı

Son dönemde özel hayatı ve yaptığı imaj değişikliğiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Birce Akalay şimdi de yeni projesiyle gündem oldu.

Birce Akalay, Ay Yapım’ın Disney Plus için çekeceği Banu Kiremitçi Bozkurt’un yazdığı dizinin başrol kadın yıldızı oldu. Rol geçen yıl ilk olarak Akalay’a teklif edilmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Müjdeci’nin yöneteceği dizi varlıklı ve çok başarılı bir iş kadını olan Aylin’in hikâyesini konu alıyor. Madrid sahneleriyle açılacak dizinin başrol karakteri Karan için de Kerem Bürsin’in adı geçiyor.

Birce Akalay ve Kerem Bürsin'in partnerliği ise şimdiden merak edildi ve heyecan uyandırdı.