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Birce Akalay'ın yeni adresi belli oldu! Partneri heyecanlandırdı

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı imaj değişiklikleri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Birce Akalay şimdi de yeni projesiyle gündemde. Güzel oyuncu Ay Yapım’ın Disney Plus için çekeceği yeni dizisi “Aşk” ile anlaştı.

Birce Akalay'ın yeni adresi belli oldu! Partneri heyecanlandırdı
Öznur Yaslı İkier

Son dönemde özel hayatı ve yaptığı imaj değişikliğiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Birce Akalay şimdi de yeni projesiyle gündem oldu.

Birce Akalay, Ay Yapım’ın Disney Plus için çekeceği Banu Kiremitçi Bozkurt’un yazdığı dizinin başrol kadın yıldızı oldu. Rol geçen yıl ilk olarak Akalay’a teklif edilmişti.

birce

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Müjdeci’nin yöneteceği dizi varlıklı ve çok başarılı bir iş kadını olan Aylin’in hikâyesini konu alıyor. Madrid sahneleriyle açılacak dizinin başrol karakteri Karan için de Kerem Bürsin’in adı geçiyor.

KEREM

Birce Akalay ve Kerem Bürsin'in partnerliği ise şimdiden merak edildi ve heyecan uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Birce Akalay Kerem Bürsin
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