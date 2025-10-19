Birce Akalay yakın dostlarını sildi! İbrahim Çelikkol, Natali Yarcan ve dahası...

Uyuşturucu soruşturmasında evinden alınarak teste götürülen Birce Akalay'ın test sonuçları ortaya çıktı. Birce Akalay haberi öğrenir öğrenmez açıklama yaparak "Haberlere konu olan soruşturmanın gizlilik kararı olduğunu hatırlatarak dosyaya ben ve avukatımın bile ulaşamadığı, tarafımıza herhangi bir belge ve bilgi iletilmediğini belirtmek isterim" dedi.

"DÜZENLİ KULLANDIĞIM İLAÇLAR..."

Akalay açıklamasınında devamında "Çeşitli haber kanallarında yayınlanan bazı raporların dezenformasyon amaçlı olduğunu, yayınlanan listede görünen maddelerin sadece düzenli kullandığım antidepresanlar ve ağrı kesicilerle ilintili olduğunu, ve en önemlisi listede yayınlanan yasaklı maddeyi ise hayatım boyunca kullanmadığımı önemle belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Zor günler geçiren Akalay sosyal medyada ise ilginç bir hamle yaparak gündeme geldi. Akalay yakın dostları İbrahim Çelikkol ve eşi Natali Yarcan’ı, ayrıca Aslı Enver, Nur Fettahoğlu ve Selahattin Paşalı gibi isimleri takipten çıkardı.

Bir dönem özellikle İbrahim Çelikkol ile sosyal medyada birlikte paylaşımlar yapan Akalay yakışıklı oyuncu ile yakın dost olduklarını sık sık ifade ediyordu.