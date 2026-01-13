MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Biricik Suden'den Bebek Otel yorumu: "Biz ortaokuldayken..."

Uyuşturucu soruşturması kapsamında adı gündeme gelen Bebek Otel’e yönelik operasyon ve tutuklama süreci sürerken, Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden’in sosyal medyada yaptığı paylaşım gündeme damga vurdu.

Biricik Suden'den Bebek Otel yorumu: "Biz ortaokuldayken..."

Uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Bebek Otel'in de olduğu 34 farklı eğlence mekanı ve otele eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Ayrıca Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım geçtiğimiz günlerde uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Yapılan soruşturmada Bebek Otel'in uyuşturucu ve fuhuş partilerinde kritik bir öneme sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

Biricik Suden den Bebek Otel yorumu: "Biz ortaokuldayken..." 1

Bebek Otel sosyal medyada gündemdeyken Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den bir paylaşım geldi.

Biricik Suden den Bebek Otel yorumu: "Biz ortaokuldayken..." 2

Biricik Suden yaptığı paylaşımda "Biz ortaokuldayken okulu kırıp, Bebek Otel'in terasına gidip, yemek yerdik, ailelerimiz öğrendiklerinde 'Neyse ki oraya gitmişler' derlerdi" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ülkeyi terk edip oyunculuğu bıraktı! 55 kilo verdiÜlkeyi terk edip oyunculuğu bıraktı! 55 kilo verdi
"Kimse için giyinmiyorum" diyerek iç çamaşırla poz verdi"Kimse için giyinmiyorum" diyerek iç çamaşırla poz verdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Biricik Suden Bebek Otel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.