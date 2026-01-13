Biricik Suden'den Bebek Otel yorumu: "Biz ortaokuldayken..."

Uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Bebek Otel'in de olduğu 34 farklı eğlence mekanı ve otele eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Ayrıca Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım geçtiğimiz günlerde uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Yapılan soruşturmada Bebek Otel'in uyuşturucu ve fuhuş partilerinde kritik bir öneme sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

Bebek Otel sosyal medyada gündemdeyken Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den bir paylaşım geldi.

Biricik Suden yaptığı paylaşımda "Biz ortaokuldayken okulu kırıp, Bebek Otel'in terasına gidip, yemek yerdik, ailelerimiz öğrendiklerinde 'Neyse ki oraya gitmişler' derlerdi" dedi.