Rüya Gibi final 2. fragman izle! Reytinglere yenik düştü! Show Tv fişini çekti

Rüya Gibi dizisi final yapıyor. Kadro değişikliği ve gün değişikliği gibi birçok yenilik yapılan dizi reytingleri bir türlü toparlayamadı.

Reyting savaşını kaybeden Rüya Gibi yarın akşam 13. final bölümüyle ekran macerasını noktalayacak. Son kez seyircisinin karşısına çıkacak olan dizi heyecan dolu sahneleriyle izleyicisine keyif dolu dakikalar yaşatacak.

Başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı dizinin final yapmasına hayranları çok üzüldü.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada; 'bitmemeliydi', 'fragman çok güzel ama bitiyoruz', 'oyuncuları harikaydı neden bitti', 'son kez bir seyir keyfi yapalım bari', 'bir anda bu final nereden çıktı' gibi yorumlar yapıldı.

RÜYA GİBİ 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hanımeli, polis baskını tehlikesini savuşturur ve son görev başarıyla tamamlanır. Emir; Çido ve Efe’yi, Boris’in ölümcül saldırısından kurtarır. Çido’nun, Boris’in sahaya sürdüğü gizli düşmanın Aydan’ın abisi Eralp olduğunu ortaya çıkarmasıyla tüm dengeler altüst olur.

Otelde ise tehlike giderek derinleşir; Eralp, ekibi rehin alarak kontrolü ele geçirir. Aydan ile abisi arasında sarsıcı bir yüzleşme yaşanır. Aydan’ın öncülüğünde Emir, Efe ve Eralp, Boris’e karşı tek cephede birleşir.

Emir, sevdiklerini kurtarmak ve temiz bir sayfa açmak uğruna kendi özgürlüğünü feda eder. Aydan, ekibin başına geçer; kendi projelerini hayata geçirerek işleri daha da büyütür. ÇAF için aşkta ve işte kazandıkları yeni bir dönem başlar.

Her şeyin başladığı teknede, Aydan ile Emir arasında sürpriz bir kavuşma yaşanır. Emir’in dönüşü ekip tarafından büyük bir sevinçle karşılanır; tüm savaşlar kazanılmış, bedeller ödenmiştir. Aydan ve Emir, kol kola, yeni bir maceraya doğru yelken açar.