Hollywood yıldızı Jim Carrey'nin son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Hollywood’un yıldız isimlerinden Jim Carrey, 51. César Ödülleri'ne katıldı. Paris’te düzenlenen gecede Carrey, 'Onur Ödülü'ne layık görüldü.

64 yaşındaki oyuncunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Carrey'nin görüntüsü adeta ödülünü gölgede bıraktı. Ünlü yıldız, sosyal medya çok konuşuldu.

Jim Carrey için sosyal medyada; 'botoks kurbanı', 'Jim Carrey olduğuna inanamıyorum', 'O değil de sanki dublörü', 'Tanınmaz hale gelmiş' gibi yorumlar yapıldı.

'The Truman Show', 'Man on the Moon', 'The Mask' ve 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind' filmleriyle hafızalarda yer edinen Carrey, Hollywood'un 'mimik ustaları'ndan biri olarak tanımlanıyordu.