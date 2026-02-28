MAGAZİN

Hollywood yıldızı Jim Carrey'nin son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

ABD'li oyuncu Jim Carrey, Paris'te düzenlenen 51. César Ödülleri'ne katıldı. Gecede 'Onur Ödülü'nü alan Carrey'nin yüzündeki değişim dikkat çekti. Hollywood yıldızının son hali herkesi şaşırttı.

Öznur Yaslı İkier

Hollywood’un yıldız isimlerinden Jim Carrey, 51. César Ödülleri'ne katıldı. Paris’te düzenlenen gecede Carrey, 'Onur Ödülü'ne layık görüldü.

64 yaşındaki oyuncunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Carrey'nin görüntüsü adeta ödülünü gölgede bıraktı. Ünlü yıldız, sosyal medya çok konuşuldu.

Hollywood yıldızı Jim Carrey nin son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı 1

Jim Carrey için sosyal medyada; 'botoks kurbanı', 'Jim Carrey olduğuna inanamıyorum', 'O değil de sanki dublörü', 'Tanınmaz hale gelmiş' gibi yorumlar yapıldı.

Hollywood yıldızı Jim Carrey nin son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı 2

'The Truman Show', 'Man on the Moon', 'The Mask' ve 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind' filmleriyle hafızalarda yer edinen Carrey, Hollywood'un 'mimik ustaları'ndan biri olarak tanımlanıyordu.

Hollywood yıldızı Jim Carrey nin son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı 3

