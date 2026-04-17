Biricik Suden'in okul saldırılarıyla ilgili yorumu tepki çekti! Özgür Demirtaş sert çıktı

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarıyla ilgili sosyal medyada vatandaşlar ve ünlü isimler paylaşımlar yapıyor. Yaşanan acı olayın detayları gündemdeyken Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in paylaşımları dikkat çekti.

Spor paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Suden sosyal medyada beslenme düzenine dair peş peşe paylaşımlarda bulundu. Bunun üzerine takipçilerinden pek çok mesaj aldı.

Suden gelen mesajlardan sonra "Neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun sorusuna da cevap vereyim. Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum" ifadelerini kullandı.

Suden'in bu sözleri, sosyal medyada büyük tepki çekti. Birçok kullanıcı, ünlü ismin bu açıklamalarını 'bencilce' ve 'duyarsızca' olarak nitelendirdi.

Özgür Demirtaş da bu açıklamaya tepkisiz kalmadı ve Biricik Suden'e "Vicdansız, merhametsiz, samimiyetsiz. Kasın patlasın" tepkisinde bulundu.