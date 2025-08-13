Birkaç kez ayrılıp barışmışlardı! İrem Derici DJ sevgilisiyle evleniyor! Katıldığı düğünde sürpriz evlilik teklifi

Sevilen şarkıları ve kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan İrem Derici bir süredir özel hayatıyla gündemde.

DJ Melih Kunukcu ile dolu dizgin aşk yaşayan ünlü isim daha önce birkaç kez ayrılıp barışma haberleriyle dikkat çekmişti. İrem Derici ile DJ ve dansçı sevgilisi Melih Kunukcu'dan sürpriz haber geldi.

'EVET' DEDİ

Derici ile Kunukcu, yakın arkadaşları şarkıcı Burak Bulut'un düğününe katıldı. Melih Kunukcu, İrem Derici’ye sürpriz bir şekilde evlenme teklifinde bulundu.

Büyük şok yaşayan ünlü isim, romantik teklife "Sonsuza kadar evet" yanıtını verdi.