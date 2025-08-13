MAGAZİN

Birkaç kez ayrılıp barışmışlardı! İrem Derici DJ sevgilisiyle evleniyor! Katıldığı düğünde sürpriz evlilik teklifi

Ünlü şarkıcı İrem Derici bir süredir DJ Melih Kunukcu ile aşk yaşıyor. Daha önce birkaç kez ayrılıp barışan ikili bu defa evlilik haberiyle gündem oldu. İrem Derici, yakın arkadaşı şarkıcı Burak Bulut'un düğününde sevgilisinden romantik bir evlilik teklifi aldı. O anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Öznur Yaslı İkier

Sevilen şarkıları ve kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan İrem Derici bir süredir özel hayatıyla gündemde.

DJ Melih Kunukcu ile dolu dizgin aşk yaşayan ünlü isim daha önce birkaç kez ayrılıp barışma haberleriyle dikkat çekmişti. İrem Derici ile DJ ve dansçı sevgilisi Melih Kunukcu'dan sürpriz haber geldi.

'EVET' DEDİ

Derici ile Kunukcu, yakın arkadaşları şarkıcı Burak Bulut'un düğününe katıldı. Melih Kunukcu, İrem Derici’ye sürpriz bir şekilde evlenme teklifinde bulundu.

Büyük şok yaşayan ünlü isim, romantik teklife "Sonsuza kadar evet" yanıtını verdi.

