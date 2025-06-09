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Birsu Demir’in son hali görenleri şaşırttı: Alemin Kıralı’nın Oben’i adeta bambaşka biri oldu!

Alemin Kıralı dizisinde Oben karakteriyle tanınan Birsu Demir, son haliyle sosyal medyada olay oldu. Güzel oyuncu hem tarzı hem de görünümüyle beğeni topladı.

Birsu Demir’in son hali görenleri şaşırttı: Alemin Kıralı’nın Oben’i adeta bambaşka biri oldu!
Kubra Akalın

Bir dönemin sevilen dizilerinden Alemin Kıralı’nda canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, geçirdiği büyük değişimle yeniden gündemde.

Oya Başar, Evrim Akın, Şafak Sezer, Zeynep Gülmez ve Sezai Aydın gibi usta isimlerle aynı projede yer alan genç oyuncu, sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor.

14 Mayıs 1999 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Birsu Demir, ekranlardan uzak olsa da sosyal medya platformlarında oldukça aktif.

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Uzun süredir televizyon projelerinde yer almayan Birsu Demir, Instagram başta olmak üzere sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Son dönemde TikTok'ta da güldüren paylaşım yapan oyuncu güzelliği ve tarzıyla beğeni topladı.

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Genç oyuncunun son hali, birçok kullanıcı tarafından Dua Lipa'ya benzetiliyor.
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Hem fiziksel değişimi hem de doğal güzelliğiyle takipçilerinden tam not alan Birsu Demir son haliyle beğeni topladı. Oyuncuyu görenler "Çok güzelsin", "Farklı bir güzelliği var", "Yakıyorsun Oben" yorumlarında bulundu.

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