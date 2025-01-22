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"Bitcoinciyim" diyen Murat Boz kazancını oraya yatırıyormuş... Yatırımlarını sıraladı: Pasif gelirlerim...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
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"Cebimdeki Dünya" programına konuk olan Murat Boz en çok neye yatırım yaptığını açıkladı. "Bitcoini satmak için almıyorum" diyen Murat Poz pasif yatırımlarını da tek tek anlattı.

"Bitcoinciyim" diyen Murat Boz kazancını oraya yatırıyormuş... Yatırımlarını sıraladı: Pasif gelirlerim...

Murat Boz katıldığı yayında kazancını nereye yatırdığını tek tek anlattı. O Ses Türkiye jürisinde bu yıl devam etmeyecek olan Murat Boz açıklamasında “Benim babam işçi, annem öğretmen… Bundan 45 yıl önce bir ev almak daha kolaydı. Yıllar geçtikçe bu işler çok zorlaştı. Çok zorluk görmedim ama o dönem bana bir şeyler öğretti" dedi.

"Para kazanmak kolay bir şey değil. Kazandığımda da bunu bir şekilde tutmam gerekiyor. Bu benim genlerime işledi. Tüm meslekler için geçerli bir şey para her zaman gelmeyecek" diyen Murat Boz yatırımları ev satın alarak yaptığını açıkladı.

PASİF GELİRİNİ AÇIKLADI

Murat Boz "İlk oturduğum evi aldım, 2008 senesiydi sonra yatırım için ev almaya başladım. Geçen sene de oturduğum evi alma kararı aldım. Pasif bir gelir oluşturdum konserlerin dışında pasif gelirim var" dedi.

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Şarkıcı devamında ise "Ben sadece Bitcoinciyim, herhangi bir altcoin'e yatırım yapmıyorum. Para dediğin şey nedir aslında TL nedir Euro nedir onu anlamaya başladıkça zaten otomatikman bitcoin'e yöneliyorsun" ifadelerini kullandı.

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Murat Boz
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