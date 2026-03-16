Bitmeyen rezillik! Cenazedeki selfieciler bu kez İlber Ortaylı'nın cenazesinde ortaya çıktı

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı İstanbul'dan son yolculuğuna uğurlanıyor. Galatasaray Üniversitesi'ndeki anma törenine İlber Ortaylı'nın öğrencileri, akademisyenler ve dostları akın etti.

Galatasaray Üniversitesi’ndeki anma töreninde Prof. Dr. Celal Şengör de vardı. Şengör, yakın arkadaşı İlber Ortaylı’yı anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan Prof. Dr. Celal Şengör'e bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Her ünlü cenazesinde ortaya çıkan selfieciler İlber Ortaylı'nın cenazesinde de vardı.

Yakın dostu Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya son görevini yapmak için cenazeye gelen Şengör'e rahat vermediler. Kimi selfie çekerken Şengör'ün yüzünü avuçladı, kimi elini omzuna attı.



Celal Şengör her adımda selfie için sabırla dursa da o anlar sosyal medyada tepki çekti.