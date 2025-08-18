MAGAZİN

Blok3 konsere korumalarıyla geldi! Eleştiri yağdı: Kurtlar Vadisi sanki...

Son dönemlerde çeşitli iddialarla gündeme gelen rapçi Blok3, İstanbul’da konser vereceği alana korumalarıyla geldi. O anlar sosyal medyada çok eleştirildi.

Kubra Akalın

Rap dünyasının tanınan isimlerinden Blok3 lakaplı Hakan Aydın, konsere geliş anıyla gündeme bomba gibi düştü. Rapçi Blok3, İstanbul’da konser vereceği alana korumalarıyla geldi. O anlar, korumalar ve devasa aracı sosyal medyada gündem oldu.

Blok3'ün korumaları sosyal medyada da eleştiri aldı. Görenler "Kim bunlar ya", "Kurtlar Vadisi gibi konsere gelmiş adam", "Ya bunlar neyin kafasını yaşıyor", "Bir SAT komandosu eksik kalmış" eleştirilerinde bulundu.

DARP VE TEHDİT İDDİALARI

Öte yandan organizasyon şirketi sahibi Ferhat Karagöz, Blok3 lakaplı Hakan Aydın ile yapımcısı Jiyan Amca lakaplı kişi hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu. Karagöz, iki isim tarafından alıkonulduğunu, darp edildiğini ve susturucu takılı silahla tehdit edildiğini ileri sürmüştü.

Ferhat Karagöz yaptığı açıklamada "Blok3'ün kendisi ve yapımcısı Jiyan Amca tarafından alıkonuldum, darp edildim, susturucu taktıkları silahla tehdit edildim, "Anneni öldürürüz" diye tehdit ettiler. Yaklaşık 3 yıldır Blok3 lakaplı Hakan Aydın ile çalışıyorum" demişti.

