Bodrum'a 4 villa yaptırmışlardı! Fahiş fiyatlar Fahriye Evcen'e de soruldu

"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışan ve zaman içerisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çift ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında, ikinci çocukları Kerem'i ise 2023 yılında kucaklarına aldı. Şimdilerde mutlu aile pozları ile sık sık gündem olan ikili her adımlarıyla olay oluyor.

Reklamlardan, dizilerden ve davetlerden kazandıklarını gayrimenkule yatıran ünlü çift geçtiğimiz yaz Bodrum’da her biri 60 milyon TL eden 4 adet lüks villa inşa ettirmişti.

Fahriye Evcen, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Evcen, tatil planlarından bahsetti ve "Her zamanki gibi Bodrum... Şu an başka bir planımız yok" ifadelerini kullandı.

'EV ORTAMINDA TAKILIYORUZ'

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Fahriye Evcen'e Bodrum'daki fahiş fiyatlar da soruldu. Sezonun açılmasına az bir zaman kalmasına yakın lahmacun fiyatlarının yeniden gündem olmasıyla ilgili sorulara da yanıt veren Fahriye Evcen; "Çocuklarla ev ortamında oluyoruz" dedi.

"SOSYAL MEDYADA YORUM OKUMUYORUM"

Öte yandan Fahriye Evcen, sosyal medyada evinin dekorasyonuna yönelik yapılan eleştirilerin sorulması üzerine; "Herkesin bir fikri var. Yorum okumuyorum ve takılmıyorum. Sosyal medyada da gezmiyorum" yanıtını verdi.