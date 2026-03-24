MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bodrum'da 150 milyon dolarlık yangın! Küle dönen tekneler kimindi?

Bodrum Yalıkavak Marina'da Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde çıkan yangında yedi lüks yat küle döndü. Yangında kimlerin yatının yandığı merak konusu olurken, yanan teknelerin değerinin 150 milyon dolarda fazla olduğu aktarıldı. Teknelerden üçünün Arap şeyhlerine, birinin Rus oligarka diğerlerinin de Ozan Şer ve İbrahim Levent'e ait olduğu öğrenildi. Aziz Yıldırım'ın teknesinin ise yangından kıl payı kurtulduğu belirtildi. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Ramazan Bayramı'nun üçüncü gününde (21 Mart) Bodrum Yalıkavak marinada yangın çıktı. Çıkan yangında yedi lüks yat tamamen yandı. Küle dönen yatların değerinin 150 milyon doları aştığı belirtilirken, yatların kime ait olduğu da merak konusu olmuştu.

3'Ü ARAP ŞEYHLERİNE BİRİ RUS OLİGARKA AİT

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre yanan teknelerden üçü Arap şeylerine, biri ise Rus oligarka ait. Diğer üç yatın sahiplerinin ise ünlü Türk iş insanları olduğu aktarıldı.

OZAN ŞER'İN TEKNESİ DE YANMIŞ

Bülent Cankurt'un aktardığına göre bu teknelerden biri Ozan Şer'e ait "Cher" isimli motor yat. Bahsi geçen yatın değerinin yaklaşık 25 milyon dolar olduğu belirtildi. Ozan Şer ve eşi Bahar Şer, her yaz Bodrum koylarında demir atan yatlarının kül olduğunu öğrenince Londra'da bulunan oğullarının yanından yurda döndü.

TEKNESİ YANAN BİR DİĞER İSİM İBRAHİM LEVENT

Yangında bir diğer Türk yat sahibi ise Türk sinemasının efsane ismi Ayhan Işık'ın damadı İbrahim Levent olarak açıklandı.

AZİZ YILDIRIM'IN TEKNESİ YANGINDAN KIL PAYI KURTULMUŞ

Ayrıca Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yatı bir yat arayla, Demet Sabancı Çetindoğan'ın yatı ise dört yat arayla yangından kıl payıyla kurtuldu.

Anahtar Kelimeler:
yangın Aziz Yıldırım Bodrum yat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.