Bodrum'da 150 milyon dolarlık yangın! Küle dönen tekneler kimindi?

Ramazan Bayramı'nun üçüncü gününde (21 Mart) Bodrum Yalıkavak marinada yangın çıktı. Çıkan yangında yedi lüks yat tamamen yandı. Küle dönen yatların değerinin 150 milyon doları aştığı belirtilirken, yatların kime ait olduğu da merak konusu olmuştu.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre yanan teknelerden üçü Arap şeylerine, biri ise Rus oligarka ait. Diğer üç yatın sahiplerinin ise ünlü Türk iş insanları olduğu aktarıldı.

Bülent Cankurt'un aktardığına göre bu teknelerden biri Ozan Şer'e ait "Cher" isimli motor yat. Bahsi geçen yatın değerinin yaklaşık 25 milyon dolar olduğu belirtildi. Ozan Şer ve eşi Bahar Şer, her yaz Bodrum koylarında demir atan yatlarının kül olduğunu öğrenince Londra'da bulunan oğullarının yanından yurda döndü.



Yangında bir diğer Türk yat sahibi ise Türk sinemasının efsane ismi Ayhan Işık'ın damadı İbrahim Levent olarak açıklandı.



Ayrıca Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yatı bir yat arayla, Demet Sabancı Çetindoğan'ın yatı ise dört yat arayla yangından kıl payıyla kurtuldu.



