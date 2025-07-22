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Boğaç Aksoy ve Gökhan Keser birlikte poz verdi sosyal medyada yorum yağdı! Boğaç Aksoy'un son hali gündemde

Arka Sokaklar dizisinde Volkan'ı canlandıran Boğaç Aksoy kanser tedavisi için diziye ara vermişti. Sık sık Gökhan Keser'e benzetilen Aksoy son paylaşımıyla dikkat çekti. Boğaç Aksoy ve Gökhan Keser birlikte poz verince yorumlar gecikmedi.

Boğaç Aksoy ve Gökhan Keser birlikte poz verdi sosyal medyada yorum yağdı! Boğaç Aksoy'un son hali gündemde
Kubra Akalın

Arka Sokaklar'da 'Volkan Komiser' karakterine hayat veren genç oyuncu Boğaç Aksoy, uzun süre kanserle mücadele etmişti. Bu süreçte oyunculuğa da ara veren ünlü isim yeniden oyunculuğa dönmek için projeleri değerlendiriyor.

Geçtiğimiz yıl kanseri yenen 35 yaşındaki oyuncunun Gökhan Keser ile olan benzerliği yıllardır konuşuluyordu. Selena dizisinde oynadıktan sonra geniş hayran kitlesine ulaşan Gökhan Keser ve Boğaç Aksoy sonunda buluştu.

Boğaç Aksoy ve Gökhan Keser birlikte poz verdi sosyal medyada yorum yağdı! Boğaç Aksoy un son hali gündemde 1

Instagram hesabından paylaşım yapan Boğaç Aksoy, "Sevgili Gökhan’la, onca ortak dosttan, yıllardır süren benzetmelerden sonra sonunda tanışmamız nasip oldu. Akraba çıkma ihtimalimizi bile düşündürdü... Gerçekten de söylendiği gibi; hem çok içten, hem mütevazı, hem de fazlasıyla yetenekli biri. Sesiyle, oyunculuğuyla ve en önemlisi yüreğiyle tam bir sanatçı… Yolun hep açık olsun , seni kazanmak güzeldi... Her zaman en güzel yerlerde görmek dileğiyle "dedi.

Boğaç Aksoy ve Gökhan Keser birlikte poz verdi sosyal medyada yorum yağdı! Boğaç Aksoy un son hali gündemde 2

Gökhan Keser ise bu yoruma yanıt vererek "Kardeşimm. Çok teşekkür ederim güzel dileklerin için. Hep birlikte inşallah. İyi ki geldin, çok mutlu ettin" dedi.

Sosyal medyada iki oyuncunun benzerliğine yorum yağdı. İki oyuncuyu beraber görenler "Gerçekten de çok benziyor", "Çok benziyorlar", "Kardeşin sandım" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Boğaç Aksoy Gökhan Keser
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