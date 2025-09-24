MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı! Şahan Gökbakar kendini tutamadı! ''Bu nasıl adalet''

YouTube'de yayınlanan 'Soğuk Savaş' programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz'ün tutuklanmasına Şahan Göbakar'dan tepki gecikmedi. Ünlü komedyen; "Şaka yapan bir insan nasıl tutuklanabilir? Bu nasıl bir adalet sistemi? İnsanları tutuklayıp içeri tıkmak bu kadar basit mi?" ifadelerini kullandı.

Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı! Şahan Gökbakar kendini tutamadı! ''Bu nasıl adalet''
Öznur Yaslı İkier

YouTube'de yayınlanan 'Soğuk Savaş' programında "İçki bütün kötülüklerin anasıdır' diyen kişiye ne denir?" sorusuna "Olsun ben milf seviyorum abi…" yanıtının verildiği bir şaka yapılmış, İstanbul başsavcılığı re'sen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık soruşturmaya "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" cümlesinin hadis olmasını gerekçe göstermiş, programın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçuyla gözaltına alınmıştı.

Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı! Şahan Gökbakar kendini tutamadı! Bu nasıl adalet 1

Dün adliyeye sevk edilen Soydemir ve Akgündüz çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Komedyen Şahan Gökbakar, Instagram'da yaptığı paylaşımla bu karara tepki gösterdi. Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı! Şahan Gökbakar kendini tutamadı! Bu nasıl adalet 2

"Programın adı 'Soğuk Savaş'. Soğuk şakalar yapıp şakaların kötülüğü üzerine gülmemeye çalışıyorlar. Şaka yapıyorlar. Şaka."

"Şaka yapan bir insan nasıl tutuklanabilir? Bu nasıl bir adalet sistemi? İnsanları tutuklayıp içeri tıkmak bu kadar basit mi?"

"Sapığı, arsızı, hırsızı, uğursuzu serbest! Bu iki çocuk tutuklu. Sebep: Biri soğuk bir şaka yaptı diğeri de güldü."

"Ülkem adına çok üzülüyorum ve her kesimden çok fazla insanın benimle aynı hissettiğini biliyorum."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüz yağlarını aldırdı! Son hali gündem olduYüz yağlarını aldırdı! Son hali gündem oldu
Aşk sinyali verdi! 'Turabi bir yana Survivor bir yana'Aşk sinyali verdi! 'Turabi bir yana Survivor bir yana'

Anahtar Kelimeler:
Komedyen Şahan Gökbakar Soğuk Savaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.