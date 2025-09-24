Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı! Şahan Gökbakar kendini tutamadı! ''Bu nasıl adalet''

YouTube'de yayınlanan 'Soğuk Savaş' programında "İçki bütün kötülüklerin anasıdır' diyen kişiye ne denir?" sorusuna "Olsun ben milf seviyorum abi…" yanıtının verildiği bir şaka yapılmış, İstanbul başsavcılığı re'sen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık soruşturmaya "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" cümlesinin hadis olmasını gerekçe göstermiş, programın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçuyla gözaltına alınmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen Soydemir ve Akgündüz çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Komedyen Şahan Gökbakar, Instagram'da yaptığı paylaşımla bu karara tepki gösterdi. Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

"Programın adı 'Soğuk Savaş'. Soğuk şakalar yapıp şakaların kötülüğü üzerine gülmemeye çalışıyorlar. Şaka yapıyorlar. Şaka."

"Şaka yapan bir insan nasıl tutuklanabilir? Bu nasıl bir adalet sistemi? İnsanları tutuklayıp içeri tıkmak bu kadar basit mi?"

"Sapığı, arsızı, hırsızı, uğursuzu serbest! Bu iki çocuk tutuklu. Sebep: Biri soğuk bir şaka yaptı diğeri de güldü."

"Ülkem adına çok üzülüyorum ve her kesimden çok fazla insanın benimle aynı hissettiğini biliyorum."