Bölüm başı 4 milyon TL isteyince Kuruluş Osman'dan ayrıldığı söylenmişti! Burak Özçivit imaj tazeledi

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da 6 sezondur Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit'in yeni sezonda olmayışı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Özçivit'in diziden bölüm başı 4 milyon TL ücret istemesi yapım şirketini şoke etti. Karşılıklı takipleşmeyi bırakan taraflar anlaşamadı ve Burak Özçivit Kuruluş Osman'a veda etti.

Tüm bu yaşananların ardından Özçivit'ten veda paylaşımı geldi. Ünlü isim paylaşımında; 'Vedalaşmak büyük bir erdemdir. 6 senelik tutkunun, emeğin üzerine algı yaratmaya çalışanlara, izleyicimize teşekkür ederek veda etmek istiyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere.' ifadelerini kullandı.

İMAJ TAZELEDİ

Dizisine veda eden Burak Özçivit şimdi de imaj değişikliğiyle gündem geldi. Sakallarını kesen ünlü isim bu haliyle de takipçilerinden tam not aldı.