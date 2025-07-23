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Bölüm başı 4 milyon TL isteyince Kuruluş Osman'dan ayrıldığı söylenmişti! Burak Özçivit imaj tazeledi

Kazancı ve servetiyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Burak Özçivit Kuruluş Osman yeni sezonu için bölüm başına 4 milyon TL ücret istedi. Ancak bu ücret karşı tarafı zora soktu. İstediği parayı alamayan Burak Özçivit, Kuruluş Osman'dan ayrıldı.

Bölüm başı 4 milyon TL isteyince Kuruluş Osman'dan ayrıldığı söylenmişti! Burak Özçivit imaj tazeledi
Öznur Yaslı İkier

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da 6 sezondur Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit'in yeni sezonda olmayışı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Özçivit'in diziden bölüm başı 4 milyon TL ücret istemesi yapım şirketini şoke etti. Karşılıklı takipleşmeyi bırakan taraflar anlaşamadı ve Burak Özçivit Kuruluş Osman'a veda etti.

Bölüm başı 4 milyon TL isteyince Kuruluş Osman dan ayrıldığı söylenmişti! Burak Özçivit imaj tazeledi 1

Tüm bu yaşananların ardından Özçivit'ten veda paylaşımı geldi. Ünlü isim paylaşımında; 'Vedalaşmak büyük bir erdemdir. 6 senelik tutkunun, emeğin üzerine algı yaratmaya çalışanlara, izleyicimize teşekkür ederek veda etmek istiyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere.' ifadelerini kullandı.

Bölüm başı 4 milyon TL isteyince Kuruluş Osman dan ayrıldığı söylenmişti! Burak Özçivit imaj tazeledi 2

İMAJ TAZELEDİ

Dizisine veda eden Burak Özçivit şimdi de imaj değişikliğiyle gündem geldi. Sakallarını kesen ünlü isim bu haliyle de takipçilerinden tam not aldı.

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Burak Özçivit kuruluş osman
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