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Bölüm başına 4.5 milyon TL'ye imza attı! Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra dönüyor! Partneri ise...

Son olarak 2018 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisiyle ekranda oyuncu olarak boy gösteren Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra yeni bir proje ile anlaşma sağladı. Bölüm başına 4.5 milyon TL'ye imza attığı söylenen İmirzalıoğlu'nun partneri ise merak konusu oldu.

Bölüm başına 4.5 milyon TL'ye imza attı! Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra dönüyor! Partneri ise...
Öznur Yaslı İkier

Uzun zamandır Kim Milyoner Olmak İster'i sunan ve son olarak 2018 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisiyle ekranda oyuncu olarak boy gösteren Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra setlere geri dönüyor.

İmirzalıoğlu, OGM Pictures’in yeni projesi Aile Bir İmtihandır (A.Bİ.) dizisiyle anlaşmaya vardı. OGM bu dizi için ATV ile görüşmelere devam ediyor.

Bölüm başına 4.5 milyon TL ye imza attı! Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra dönüyor! Partneri ise... 1

Şimdilerde eşi Sinem Kobal ve kızları ile Çeşme'de tatilde olan Kenan İmirzalıoğlu'nun bu projeden bölüm başına 4.5 milyon TL kazanacağı iddia edildi.

Bölüm başına 4.5 milyon TL ye imza attı! Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra dönüyor! Partneri ise... 2

Özellikle hangi kanalda yayınlanacağı merak edilen projede Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri de araştırılıyor. Alaçatı sokaklarında görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu'na yeni dizisindeki partnerinin kim olduğu, proje için Esra Bilgiç'in adının geçtiği soruldu.

Bölüm başına 4.5 milyon TL ye imza attı! Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra dönüyor! Partneri ise... 3

İmirzalıoğlu partnerini kendisinin de merak ettiğini söyleyerek Esra Bilgiç'in adını duyunca 'Yoo.' yanıtını verdi.

Bölüm başına 4.5 milyon TL ye imza attı! Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra dönüyor! Partneri ise... 4

A.B.İ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aile Bir İmtihandır (A.B.İ) konusu şöyle:

Bazen aile hayattaki en zor sınavı olur insanın. Yıllar önce ailesine resti çekmiş bir adam, yıllar sonra bu kez başarılı bir doktor olarak aynı sınava tabi tutulacak; hayat onu ailesi ve vicdanı arasında seçim yapmak zorunda bırakacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Bilgiç Kenan İmirzalıoğlu
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