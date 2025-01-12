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Bomba iddia: Çağla Şıkel kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.01.2025 09:53
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Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel'in geçtiğimiz günlerde, kendisinden 15 yaş küçük birisiyle aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. Bir hafta arayla, aynı erkek arkadaşıyla yeniden eğlenirken görüntülenen Çağla Şıkel, aşk söylentilerini güçlendirdi.

Bomba iddia: Çağla Şıkel kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı

Çağla Şıkel özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Emre Altuğ'dan boşandıktan 8 yıl sonra, avukat Nail Gönenli ile bir ilişki yaşayan ve bu ilişkide aradığını bulamayan Şıkel yeniden aşşk hayatıyla gündemde.

Gönenli’nin ardından, Şıkel'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Geçtiğimiz hafta, Etiler'de kimliğini gizlediği bir genç erkekle eğlenen Şıkel’in, aynı kişiyle Kuruçeşme'deki bir mekânda da eğlendiği öğrenildi. Milliyet'in haberine göre; gazetecilerden habersiz bir şekilde mekândan çıkan çift, flaşlar patladığında kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

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15 yaş küçük olduğu iddia edilen sevgilisiyle araca binen Şıkel, gazetecilere görüntü vermemek için yoğun çaba harcadı ancak bu girişiminde başarılı olamayarak hızla mekândan uzaklaştı.

Nail Gönenli de ayrılığın ardından şef İdil Yazar ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel
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