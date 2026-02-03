MAGAZİN

Gözaltına alınmıştı! Mika Raun Can'ın sevgilisi hakkında karar verildi

Geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştiren fenomen Mika Raun Can 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mika Raun Can'ın ardından gözaltına alınan sevgilisi Batuhan Can hakkında karar verildi.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Savcılığa verdiği ifadede aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu söyleyen Mika Raun Can, yaklaşık 20 gün önce Amsterdam’da bulunduğunu ve uyuşturucu madde kullandığını itiraf etmişti. Can, “Erkek arkadaşım Batuhan Can da aynı kekten yedi. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım” demişti.

KARAR VERİLDİ

Mika Raun Can'ın bu ifadesinin ardından sevgilisi Batuhan Can'da gözaltına alınmıştı. Mika Raun Can’ın erkek arkadaşı Batuhan Can, yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrolle serbest bırakıldı.

