Bomba iddia: Pelin Akil ve Anıl Altan boşanmadı! O ülkeden vatandaşlık almak için...

Pelin Akil ve Anıl Altan hakkında şaşırtan bir iddia Gel Konuşalım yayınında gündeme geldi. İddiaya göre boşandıkları söylenen çift başka ülkeden vatandaşlık almak için boşanmama kararı aldı.

Rol aldıkları 'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışan Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında evlenmiş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.

Geçtiğimiz aylarda evlerini ayıran ve boşanma kararı alan çifte dair bir iddia daha gündeme geldi. Gel Konuşalım yayınında Mehmet Üstündağ, Pelin Akil ve Anıl Altan'ıın boşanmadığını iddia etti.

İddiasına göre; çift Portekiz vatandaşlığı elde etmek için boşanmadı. Pelin Akil ve Anıl Altna'ın ayrıca Lizbon'dan ev aldıkları da gündeme geldi.

Üstündağ "200 bin Euro'ya ev aldılar, oturum izni için başvuruları vardı. Zaten resmi boşanma da yok aralarında. Yıl sonunda bu süreç belli olunca boşancaklar" dedi.

Pelin Akil geçtiğimiz günlerde eski eşiyle tatile çıkmalarına dair, "Biz çok barışık bir çiftiz. Biz zaten birbirimizi çok seviyoruz. Hiç öyle bir problemimiz yok. Evlilik vesaire öyle bir şey yok ama çocuklarımız için çok sıcak bir yerden sevgimiz, saygımız her zaman baki," demişti.

