Bonnie Blue belgeseli sansürsüz yayınlandı! Seyirci çıldırdı, şikayet yağdı

İngiltere’de Channel 4, geçtiğimiz ay yayınladığı yetişkin film yıldızı Bonnie Blue hakkındaki belgesel nedeniyle seyircilerden yoğun tepki aldı.

“1.000 erkekle 12 saatte birlikte olma” iddiasıyla gündeme gelen Blue’nun (gerçek adı Tia Billinger) kamera arkası sürecini anlatan program, müstehcen sahneleri sansürlemeden ekrana taşıdı. Sadece bir saat süren yayında Blue’nun üç farklı erkekle cinsel ilişkiye girdiği anlar açıkça gösterildi.

Bu durum, televizyon düzenleyici kurumu Ofcom’a şimdiye kadar 160 şikayet gelmesine yol açtı.

YAŞ SINIRI BİLE KONULMADI

Belgeselin 22.00’den sonra yayınlanmasına rağmen Channel 4’ün kendi uygulaması ve çevrim içi platformunda yaş sınırı doğrulaması olmadan erişime açık olması da tepkileri artırdı.



Çocuk Hakları Komiseri Dame Rachel de Souza, programın “gençler için zararlı davranışları normalleştirme” riski taşıdığını söyledi. Seyircilerden bazıları, “Channel 4 yeni bir dip seviyeye indi” yorumunda bulunurken, Visa, Cawston Press ve Smirnoff gibi markalar, belgesel sırasında reklamlarının yayınlanmasını reddetti.