MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bonnie Blue belgeseli sansürsüz yayınlandı! Seyirci çıldırdı, şikayet yağdı

Channel 4’ün yetişkin film yıldızı Bonnie Blue hakkında yayınladığı belgesel, sansürsüz sahneleri ve müstehcen içeriği nedeniyle izleyicilerin Ofcom’a şikayetiyle gündeme geldi.

Bonnie Blue belgeseli sansürsüz yayınlandı! Seyirci çıldırdı, şikayet yağdı
Kubra Akalın

İngiltere’de Channel 4, geçtiğimiz ay yayınladığı yetişkin film yıldızı Bonnie Blue hakkındaki belgesel nedeniyle seyircilerden yoğun tepki aldı.

“1.000 erkekle 12 saatte birlikte olma” iddiasıyla gündeme gelen Blue’nun (gerçek adı Tia Billinger) kamera arkası sürecini anlatan program, müstehcen sahneleri sansürlemeden ekrana taşıdı. Sadece bir saat süren yayında Blue’nun üç farklı erkekle cinsel ilişkiye girdiği anlar açıkça gösterildi.

Bonnie Blue belgeseli sansürsüz yayınlandı! Seyirci çıldırdı, şikayet yağdı 1

Bu durum, televizyon düzenleyici kurumu Ofcom’a şimdiye kadar 160 şikayet gelmesine yol açtı.

YAŞ SINIRI BİLE KONULMADI

Belgeselin 22.00’den sonra yayınlanmasına rağmen Channel 4’ün kendi uygulaması ve çevrim içi platformunda yaş sınırı doğrulaması olmadan erişime açık olması da tepkileri artırdı.

Bonnie Blue belgeseli sansürsüz yayınlandı! Seyirci çıldırdı, şikayet yağdı 2
Çocuk Hakları Komiseri Dame Rachel de Souza, programın “gençler için zararlı davranışları normalleştirme” riski taşıdığını söyledi. Seyircilerden bazıları, “Channel 4 yeni bir dip seviyeye indi” yorumunda bulunurken, Visa, Cawston Press ve Smirnoff gibi markalar, belgesel sırasında reklamlarının yayınlanmasını reddetti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
25 yaş küçük sevgilisiyle tatile doymadı! Küvet pozları olay oldu25 yaş küçük sevgilisiyle tatile doymadı! Küvet pozları olay oldu
Usta oyuncu hastanede tedavi altında! Son hali ortaya çıktı Usta oyuncu hastanede tedavi altında! Son hali ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Bonnie Blue
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
5 yıl geçince soluğu mahkemede alıyorlar!

5 yıl geçince soluğu mahkemede alıyorlar!

Yabancı Damat’ın yıldızı oyuncusuydu! Tatil pozlarına 'Yaşlanmışsın' yorumları...

Yabancı Damat’ın yıldızı oyuncusuydu! Tatil pozlarına 'Yaşlanmışsın' yorumları...

Sosyal medya paylaşımıyla gündem olmuştu! Askere böyle uğurlandı

Sosyal medya paylaşımıyla gündem olmuştu! Askere böyle uğurlandı

Rakibini farka boğsa da yetmedi! Nihat Kahveci çılgına döndü: 4 golle kazandık diye...

Rakibini farka boğsa da yetmedi! Nihat Kahveci çılgına döndü: 4 golle kazandık diye...

Özgür Özel açıklamıştı! O isim gözaltına alındı

Özgür Özel açıklamıştı! O isim gözaltına alındı

İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı!

İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.