Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın kızları apar topar yoğun bakıma alındı!

Geniş Aile, Yalan Dünya, Aslan Ailem, Kurşun ve Menajerimi Ara dizilerinde rol alan Bora Akkaş, son olarak Veliaht dizisindeki oyunculuğuyla gündeme gelmişti. Veliaht'ta 'Zafer Karslı' karakteriyle yer alan ünlü oyuncunun özel hayatı da merak ediliyor.

2023 yılında Oben Alkan ile evlenen Bora Akkaş'ın Suzan adındaki kızları da sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Bir süredir herhangi bir paylaşım yapmayan çiftten Oben Alkan, kızları Suzan'ın yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Fenomen Oben Alkan kızlarını rahatsızlanınca doktora götürdü ve apar topar yoğun bakım kararı alınınca şaşırdı. Kızları zatürre olan çiftten Oben Alkan Suzi'nin sağlık durumuna dair şunları söyledi:

""Arayan, soran, dua eden, kalbi bizimle olan herkese binlerce teşekkürler. Biz iyiyiz. Hâlâ yoğun bakımdayız. 'Yarın çıkar' diye diye dördüncü geceye geldik ama yarın normal odaya alıyorlar."