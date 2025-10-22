MAGAZİN

Bornozlu karesi ortalığı karıştırdı! Çağlar Ertuğrul'dan açıklama gecikmedi

Fazilet Hanım ve Kızları, Afili Aşk, Teşkilat ve Kalpazan gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul sosyal medyada dolaşan bornozlu bir karesiyle uzun süre gündemde kaldı. Çağlar Ertuğrul'dan bu fotoğraf hakkında kısa sürede açıklama geldi.

Öznur Yaslı İkier

Şimdilerde Prens ve Sorgu dizilerindeki performansıyla adından söz ettiren Çağlar Ertuğrul sosyal medyada dolaşan bornozlu bir karesiyle dikkat çekti.

Çağlar Ertuğrul, sosyal medyada yayılan bu paylaşım sonrasında resmi TikTok sayfasından açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu; "Bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Çünkü maalesef oltaya gelenler olmuş. Benim tek TikTok hesabım var: caglarertugrul624. Neden 624 olduğunu da bilmiyorum ben aldığım da öyleydi. Bu arada sanırım başkası adına hesap açıp 'resmi hesap' yazmak suç diye biliyorum.

Parodi ve fan hesabı yazabilirsiniz. Benim eski paylaşımlarım üzerinden etkileşim ve para kazanıyor olabilirsiniz, tamam ama resmi hesap yazmayın" diyerek, hesabın kendisine ait olmadığını söyledi.

