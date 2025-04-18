'Boşanıyor' denmişti! Aylin Coşkun evliliğine bir şans daha verdi

Şarkıcı Aylin Coşkun ve Volkan Aslan uzun süreli birlikteliklerini görkemli bir düğünle taçlandırmıştı.

Coşkun düğününde takılan kilolarca altınla gündeme gelmiş ve o günlerde "Takılarla rahat 5 milyon TL’lik bir villa alabilirim. Hesaplamadım ama çok var orada. İki taraf da ortaya bir ev parası bıraktı" demişti.

Uzun süre tüp bebek tedavisi gören Aylin Coşkun bir süre önce boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti. Coşkun, eşi Volkan Aslan ile olan paylaşımlarını da sosyal medya hesabından kaldırmıştı.

Boşanma iddialarına sessiz kalan ve herhangi bir açıklama yapmayan çiftten şaşırtan bir hamle geldi.

BİR ŞANS DAHA VERDİ

Eşi Volkan Aslan ile fotoğrafını paylaşan Aylin Coşkun, ''Daha nice 19 senelere canım kocam. Çok aşk'' ifadelerini kullandı. Ünlü çiftin bu karesi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.