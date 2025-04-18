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'Boşanıyor' denmişti! Aylin Coşkun evliliğine bir şans daha verdi

Uzun süre tüp bebek tedavisi olan ve gözlerden uzakta yaşayan Aylin Coşkun'un 6 yıl önce evlendiği Volkan Aslan'dan boşanacağına dair iddialar magazin manşetlerinde yerini almıştı. Ünlü isim evliliğine bir şans daha verdi ve son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

'Boşanıyor' denmişti! Aylin Coşkun evliliğine bir şans daha verdi
Öznur Yaslı İkier

Şarkıcı Aylin Coşkun ve Volkan Aslan uzun süreli birlikteliklerini görkemli bir düğünle taçlandırmıştı.

Coşkun düğününde takılan kilolarca altınla gündeme gelmiş ve o günlerde "Takılarla rahat 5 milyon TL’lik bir villa alabilirim. Hesaplamadım ama çok var orada. İki taraf da ortaya bir ev parası bıraktı" demişti.

Uzun süre tüp bebek tedavisi gören Aylin Coşkun bir süre önce boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti. Coşkun, eşi Volkan Aslan ile olan paylaşımlarını da sosyal medya hesabından kaldırmıştı.

AYLİN

Boşanma iddialarına sessiz kalan ve herhangi bir açıklama yapmayan çiftten şaşırtan bir hamle geldi.

aylin

BİR ŞANS DAHA VERDİ

Eşi Volkan Aslan ile fotoğrafını paylaşan Aylin Coşkun, ''Daha nice 19 senelere canım kocam. Çok aşk'' ifadelerini kullandı. Ünlü çiftin bu karesi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Aylin Coşkun
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