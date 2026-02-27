Boşanma davası açıldı! Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın arasında sokak ortasında 'aldatma' kavgası

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 2023 yılında evlendiği eşi Muhammet Aydın'a 'ihanet' gerekçesiyle boşanma davası açtığı iddia edilmişti. Dava dosyasında öne sürülen, Aydın'ın 3 farklı kadınla konuştuğu ve cinsel içerikli olduğu söylenilen mesajlar yer almıştı.

Tuğçe Tayfur, boşanma aşamasında olduğu Muhammet Aydın ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Birlikte yürürken görüntülenen ikiliden Aydın, basın mensuplarını fark edince rahatsız oldu.

Kendisini çeken kameramana "Şunu kapatsana" diye çıkışan Muhammet Aydın'a Tuğçe Tayfur'dan sert bir yanıt geldi.

Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın'a "Yaptıkların çıkmasın diye mi?" şeklinde çıkıştı. Aydın, bunun üzerine Tayfur'a "Hangi yaptıklarım?" diyerek karşılık verdi.

Muhammet Aydın'ın bu yanıtına daha çok sinirlenen Tuğçe Tayfur, "Aldatmalarından bahsediyorum" diyerek kızdı.

İkili arasında sokak ortasında gerginlik yaşanırken Tuğçe Tayfur, boşanma konusunda kesin kararlı olduğunu dile getirdi ve "Barışma falan yok. Çabalama çalışmaları var. Benim kararım kesin" dedi.