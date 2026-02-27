MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Boşanma davası açıldı! Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın arasında sokak ortasında 'aldatma' kavgası

İçerik devam ediyor

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz haftalarda eşi Muhammet Aydın'ın kendisi 3 kadınla aldattığını iddia etmiş ve boşanma davası açtığını açıklamıştı. Ünlü çift, Nişantaşı'nda birlikte görüntülendi. Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın arasındaki 'aldatma kavgası' görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 2023 yılında evlendiği eşi Muhammet Aydın'a 'ihanet' gerekçesiyle boşanma davası açtığı iddia edilmişti. Dava dosyasında öne sürülen, Aydın'ın 3 farklı kadınla konuştuğu ve cinsel içerikli olduğu söylenilen mesajlar yer almıştı.

Boşanma davası açıldı! Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın arasında sokak ortasında aldatma kavgası 1

Tuğçe Tayfur, boşanma aşamasında olduğu Muhammet Aydın ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Birlikte yürürken görüntülenen ikiliden Aydın, basın mensuplarını fark edince rahatsız oldu.

Boşanma davası açıldı! Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın arasında sokak ortasında aldatma kavgası 2

Kendisini çeken kameramana "Şunu kapatsana" diye çıkışan Muhammet Aydın'a Tuğçe Tayfur'dan sert bir yanıt geldi.

Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın'a "Yaptıkların çıkmasın diye mi?" şeklinde çıkıştı. Aydın, bunun üzerine Tayfur'a "Hangi yaptıklarım?" diyerek karşılık verdi.

Boşanma davası açıldı! Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın arasında sokak ortasında aldatma kavgası 3

Muhammet Aydın'ın bu yanıtına daha çok sinirlenen Tuğçe Tayfur, "Aldatmalarından bahsediyorum" diyerek kızdı.

İkili arasında sokak ortasında gerginlik yaşanırken Tuğçe Tayfur, boşanma konusunda kesin kararlı olduğunu dile getirdi ve "Barışma falan yok. Çabalama çalışmaları var. Benim kararım kesin" dedi.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son sahneler kızdırdı! 'Reytingler daha da düşecek' Son sahneler kızdırdı! 'Reytingler daha da düşecek'
Oyunculuğu bırakıp EYT'li oldu! Son hali gündem olduOyunculuğu bırakıp EYT'li oldu! Son hali gündem oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur Tuğçe Tayfur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez anlattı! '140 kiloyu gördü'

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez anlattı! '140 kiloyu gördü'

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.