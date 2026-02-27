Halef Köklerin Çağrısı 23. bölüm 1. fragman izle! 'Yüreğimiz yandı'

Halef Köklerin Çağrısı dün akşam 22. bölümüyle ekrana geldi. Yıldız, Melek’le kardeş olduğu gerçeğini öğrendikten sonra hayatının en zor kararını verdi ve Serhat’tan uzak durup Yıldırım’la evlenmeyi seçti. Fenomen dizi heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitledi. Dizinin 23. bölüm 1. fragmanı da hemen yayınlandı.

İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizide Yıldız ve Serhat sahneleri tam not aldı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyada; 'Herkes yer içer hesabı Yıldız öder', 'Bu bölüm Damla resmen görsel şölen izletti', 'Ağla Serhat ağa çok ağlatdın', 'Biran Damla Yılmaz güzelliği ve oyunculuğu efsane' gibi yorumlar yapıldı.

HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Yıldız, Melek’le kardeş olduğu gerçeğini öğrendikten sonra hayatının en zor kararlarını verir. Serhat’tan uzak durup Yıldırım’la evlenmeyi seçer. Ancak bu karar, Serhat’ı ikna etmeye yetmez. Yıldız’ın sevgisinden hâlâ umudu kesmeyen Serhat, bu kararın arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için elindeki silah kozunu kullanarak Yıldırım’ı parmaklıklar arkasına göndermeye kararlıdır.

Serhat’ı durdurmak isteyen Yıldız ise çareyi Aşır’dan yardım istemekte bulur. Fakat Kordağlı Konağı’na döndüğünde kendini Meryem, Aşır ve Nida arasındaki gerilimin tam ortasında bulacaktır.

Evladıyla sınanan Melek, Serhat’tan vazgeçtiğini söyleyen Yıldız’dan bunun bir kanıtını ister. Yıldız’ın bu kanıt için atacağı adım ise Serhat için geri dönülemez, acı dolu bir sonun fitilini ateşler.

Öte yandan Yelduran Konağı’nın karanlık dehlizlerinde Kadı’nın, Hicran üzerinden sakladığı büyük sırrın perdeleri aralanmaya başlar. Bu gizeme ortak olan yeni isimlerin ortaya çıkışı, tüm dengeleri altüst edecektir.