Sevdiğim Sensin'deki öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı! ''Senarist, Dicle'yi ayağa kaldır''

Star Tv'nin büyük bir heyecanla beklenen yeni dizisi Sevdiğim Sensin dün akşam 3. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerini paylaştığı dizi hikayesi ve konusuyla seyircisinden tam not aldı. Sevdiğim Sensin'deki son sahne kısa sürede sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Aytaç Şaşmaz'ın hayat verdiği Erkan ile Helin Kandemir'in canlandırdığı Dicle’nin hikayesini anlatan Sevdiğim Sensin son sahnesiyle kısa sürede gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Erkan ve Burçin'in öpüştüğü anları Dicle’nin görmesine izleyiciler dayanamadı. Sosyal medyada; 'Dicle'yi güçlü bir genç kız olarak izleyeceğimiz günleri iple çekiyorum', 'Erkan bu Dicle'ye yapılır mı ya', 'Erkan bunu yapmasaydın', 'Dicle bunu hak etmedi', 'Tüm tuşlara aynı anda basan senarist ve sahneyi şölene çeviren yönetmen', 'Senarist, Dicle'yi ayağa kaldır' gibi yorumlar yapıldı.

REYTİNGLERİ ZORLUYOR

Sevdiğim Sensin dizisi iddialı sahneleriyle reyting listesini de zorluyor. Henüz üç bölüm ekrana gelen dizi, geçtiğimiz hafta perşembe akşamlarının birincisi Halef: Köklerin Çağrısı'nı geride bırakarak ikinci sıraya yerleşmeyi başarmıştı.

SEVDİĞİM SENSİN 3. BÖLÜM ÖZETİ:

Erkan, hem kendi canını hem de Dicle’nin canını kurtarmak için Ferman’la bir pazarlığa oturmak zorunda kalır. Bu pazarlık sonucunda Dicle’yi de yanına alarak köşke döner. Ancak yalnız değillerdir. Civan, abi kimliğini gizleyerek Ferman’ın gözcülüğünü yapabilmek amacıyla şoför olarak köşke sızar. Amacı, Dicle ile Erkan’ın evliliğinin bitmesine karşı önlem almaktır.

Esat ve İnci ise kurdukları plan sonucunda oğullarının köşke dönmesinden memnundur. Dicle, köşk yaşamına uyum sağlamaya çalışsa da burada da pek çok zorluk ve engelle karşılaşır. En büyük engel, onu istemeyen İnci ve onun planlarıdır.

Aldur Ailesi, Dicle ile Erkan’ın boşanması için hazırlıklara başlayınca bu sürecin sandıkları kadar kolay olmayacağını fark eder ve evliliğin bitmesi için kendi önlemlerini almaya başlar. Erkan, bir yanda Dicle’yle boşanma süreci, diğer yanda Burçin’le hız kesmeden ilerleyen nişan hazırlıkları arasında sıkışıp kalır. Boşanma meselesini başından beri Dicle’ye açıkça anlatamadığı için, gönlü istemese de başka bir yönteme başvurmak zorunda kalır. Bu yöntemin Dicle ve abileri tarafından öğrenilmeyeceğini zanneder.

Dicle, duygusal anlamda büyük bir yıkıma sürüklenirken bu durum, Erkan’ı da Burçin’le bambaşka bir noktaya taşır.