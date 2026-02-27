MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sevdiğim Sensin'deki öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı! ''Senarist, Dicle'yi ayağa kaldır''

Sevdiğim Sensin dün akşam 3. bölümüyle ekrana geldi. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerini paylaştığı Star Tv'nin yeni dizisi yine heyecan dolu sahneleriyle geceye damga vurdu. Sevdiğim Sensin'deki Erkan ve Burçin'in öpüşme sahnesine sosyal medyada yorum yağdı.

Sevdiğim Sensin'deki öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı! ''Senarist, Dicle'yi ayağa kaldır''
Öznur Yaslı İkier

Star Tv'nin büyük bir heyecanla beklenen yeni dizisi Sevdiğim Sensin dün akşam 3. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerini paylaştığı dizi hikayesi ve konusuyla seyircisinden tam not aldı. Sevdiğim Sensin'deki son sahne kısa sürede sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Sevdiğim Sensin deki öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı! Senarist, Dicle yi ayağa kaldır 1

Aytaç Şaşmaz'ın hayat verdiği Erkan ile Helin Kandemir'in canlandırdığı Dicle’nin hikayesini anlatan Sevdiğim Sensin son sahnesiyle kısa sürede gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Erkan ve Burçin'in öpüştüğü anları Dicle’nin görmesine izleyiciler dayanamadı. Sosyal medyada; 'Dicle'yi güçlü bir genç kız olarak izleyeceğimiz günleri iple çekiyorum', 'Erkan bu Dicle'ye yapılır mı ya', 'Erkan bunu yapmasaydın', 'Dicle bunu hak etmedi', 'Tüm tuşlara aynı anda basan senarist ve sahneyi şölene çeviren yönetmen', 'Senarist, Dicle'yi ayağa kaldır' gibi yorumlar yapıldı.

Sevdiğim Sensin deki öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı! Senarist, Dicle yi ayağa kaldır 2

REYTİNGLERİ ZORLUYOR

Sevdiğim Sensin dizisi iddialı sahneleriyle reyting listesini de zorluyor. Henüz üç bölüm ekrana gelen dizi, geçtiğimiz hafta perşembe akşamlarının birincisi Halef: Köklerin Çağrısı'nı geride bırakarak ikinci sıraya yerleşmeyi başarmıştı.

SEVDİĞİM SENSİN 3. BÖLÜM ÖZETİ:

Erkan, hem kendi canını hem de Dicle’nin canını kurtarmak için Ferman’la bir pazarlığa oturmak zorunda kalır. Bu pazarlık sonucunda Dicle’yi de yanına alarak köşke döner. Ancak yalnız değillerdir. Civan, abi kimliğini gizleyerek Ferman’ın gözcülüğünü yapabilmek amacıyla şoför olarak köşke sızar. Amacı, Dicle ile Erkan’ın evliliğinin bitmesine karşı önlem almaktır.

Sevdiğim Sensin deki öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı! Senarist, Dicle yi ayağa kaldır 3

Esat ve İnci ise kurdukları plan sonucunda oğullarının köşke dönmesinden memnundur. Dicle, köşk yaşamına uyum sağlamaya çalışsa da burada da pek çok zorluk ve engelle karşılaşır. En büyük engel, onu istemeyen İnci ve onun planlarıdır.

Sevdiğim Sensin deki öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı! Senarist, Dicle yi ayağa kaldır 4

Aldur Ailesi, Dicle ile Erkan’ın boşanması için hazırlıklara başlayınca bu sürecin sandıkları kadar kolay olmayacağını fark eder ve evliliğin bitmesi için kendi önlemlerini almaya başlar. Erkan, bir yanda Dicle’yle boşanma süreci, diğer yanda Burçin’le hız kesmeden ilerleyen nişan hazırlıkları arasında sıkışıp kalır. Boşanma meselesini başından beri Dicle’ye açıkça anlatamadığı için, gönlü istemese de başka bir yönteme başvurmak zorunda kalır. Bu yöntemin Dicle ve abileri tarafından öğrenilmeyeceğini zanneder.

Dicle, duygusal anlamda büyük bir yıkıma sürüklenirken bu durum, Erkan’ı da Burçin’le bambaşka bir noktaya taşır.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni bölüm sonrası yorum yağdı! 'Yüreğimiz yandı'Yeni bölüm sonrası yorum yağdı! 'Yüreğimiz yandı'
Sokak ortasında 'aldatma' kavgası! Tuğçe Tayfur çileden çıktıSokak ortasında 'aldatma' kavgası! Tuğçe Tayfur çileden çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aytaç Şaşmaz Helin Kandemir Sevdiğim Sensin dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı! '140 kiloyu gördü'

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı! '140 kiloyu gördü'

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.