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Boşanmanın eşiğinden dönmüştü! Melek Mosso'dan aşk dolu pozlar

Ünlü şarkıcı Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç'ın boşanacağı iddiaları magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Evliliklerindeki krizi aşan çift, aşk dolu yeni karelerini sosyal medya üzerinden paylaştılar.

Boşanmanın eşiğinden dönmüştü! Melek Mosso'dan aşk dolu pozlar
Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, klibinde oynadıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Serkan Sağdıç ile 2023 yılında nikah masasına oturmuştu.

İkilinin sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkarak birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildikleri ortaya çıkmıştı.

Boşanmanın eşiğinden dönmüştü! Melek Mosso dan aşk dolu pozlar 1

Boşanmaya karar verdiği iddia edilen çift kısa sürede barışmıştı. Ünlü çift soluğu tatilde aldı.

Boşanmanın eşiğinden dönmüştü! Melek Mosso dan aşk dolu pozlar 2

Ünlü şarkıcı, eşiyle gittikleri Tayland tatilinden romantik kareleri sosyal medyadan paylaştı.

Boşanmanın eşiğinden dönmüştü! Melek Mosso dan aşk dolu pozlar 3

Melek Mosso'nun yeni fotoğraflarına sevenlerinden kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Boşanmanın eşiğinden dönmüştü! Melek Mosso dan aşk dolu pozlar 4

Boşanmanın eşiğinden dönmüştü! Melek Mosso dan aşk dolu pozlar 5

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Melek Mosso
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