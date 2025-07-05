Boşanmanın eşiğinden dönmüştü! Melek Mosso'dan aşk dolu pozlar

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, klibinde oynadıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Serkan Sağdıç ile 2023 yılında nikah masasına oturmuştu.
İkilinin sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkarak birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildikleri ortaya çıkmıştı.
Boşanmaya karar verdiği iddia edilen çift kısa sürede barışmıştı. Ünlü çift soluğu tatilde aldı.
Ünlü şarkıcı, eşiyle gittikleri Tayland tatilinden romantik kareleri sosyal medyadan paylaştı.
Melek Mosso'nun yeni fotoğraflarına sevenlerinden kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
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