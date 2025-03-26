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Botoks zehirlenmesi yaşamıştı! Hatice canlı yayında yaşadıklarını anlattı! Konuşmakta zorlandı

90’lı yılların efsane isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Hatice, açıklamalarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde dişçide botoks yaptırdığını bu yüzden zehirlenme yaşadığını dile getiren Hatice canlı yayında yaşadıklarını anlattı. Ünlü isim konuşmakta zorlandı.

Botoks zehirlenmesi yaşamıştı! Hatice canlı yayında yaşadıklarını anlattı! Konuşmakta zorlandı
Öznur Yaslı İkier

Kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı ile aşkı tam gaz süren 90’lı yılların ünlü şarkıcısı Hatice, zor günler geçirdi. 4.5 hafta geçmesine rağmen hala konuşmakta ve yutkunmakta zorluk çeken Hatice, botoks zehirlenmesi yaşadığını anlattı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hatice, "Arkadaşlar selam herkese, biraz zamanınızı alacağım. Diş sıkma problemi yaşıyorum ve botoks yaptırdım. Bunu bir dişçide yaptırdım, bunun altını çizerek söylüyorum. Botoks yaptırdım ilk iki gün yeme, içme problemi inanılmaz yaşadım. Sonrasında üçüncü dördüncü gün bir uyuşma, halsizlik... " demişti.

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Bugün Gel Konuşalım canlı yayınına çıkan ünlü isim yaşadıklarını anlattı. Hatice; 'Bugün itibarıyla 4.5 hafta oldu. İnanılmaz derecede sahte botoks varmış. Bir ürün var, sahte botoks verebiliyorlar. İlk iki gün dişim titriyordu. Güzellik adına bazı şeyleri paydos ettim ben. Tabii ki botoks yaptıracağım ama bildiğim her zamanki yerde.' ifadelerini kullandı.

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CANLI YAYINDA SEVGİLİSİNİ ARADI

Hatice, canlı yayında sevgilisi Ali Kemal Sarı'yı aradı. Sevgilisiyle birlikte neden fotoğraf paylaşmadıklarını açıklayan Hatice, nazara inandığını söyledi.

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