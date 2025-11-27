Boyner’in genç varisi Elif Boyner İstanbul'u terk edip dedesinin köyüne yerleşti! Tasavvufa yöneldi

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ile Bilgün Sazak’ın kızı Elif Boyner, yaşantısına dair köklü bir değişiklik yaptı.

Uzun yıllar boyunca lüks ortamlarda şık tarzıyla tanınan Boyner, tüm bunları geride bırakarak Eskişehir’in Sazak köyünde yaşamayı tercih etti.

Köydeki yaşamından kesitleri sosyal medyada paylaşan Elif Boyner, def çalıyor ilahiler söylüyor.

Köy yaşamına kısa sürede adapte olan Boyner, tasavvufa olan ilgisiyle de dikkat çekiyor.

YORUM YAĞDI

Elif Boyner'in sosyal medyadaki paylaşımlarına; 'Örnek alınası güzel kız', 'Maşallah sana', 'Mükemmelsin Elif' gibi yorumlar yapılıyor.