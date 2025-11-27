MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Boyner’in genç varisi Elif Boyner İstanbul'u terk edip dedesinin köyüne yerleşti! Tasavvufa yöneldi

İş insanı Cem Boyner’in kızı Elif Boyner, bir süre önce her şeyi ardında bırakarak Eskişehir’deki dedesinin köyü Sazak’a yerleşti. Köydeki yaşamını sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Boyner’in def çalıp ilahi söylediği görüntüler, kısa sürede gündem oldu.

Boyner’in genç varisi Elif Boyner İstanbul'u terk edip dedesinin köyüne yerleşti! Tasavvufa yöneldi
Öznur Yaslı İkier

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ile Bilgün Sazak’ın kızı Elif Boyner, yaşantısına dair köklü bir değişiklik yaptı.

Uzun yıllar boyunca lüks ortamlarda şık tarzıyla tanınan Boyner, tüm bunları geride bırakarak Eskişehir’in Sazak köyünde yaşamayı tercih etti.

Boyner’in genç varisi Elif Boyner İstanbul u terk edip dedesinin köyüne yerleşti! Tasavvufa yöneldi 1

Köydeki yaşamından kesitleri sosyal medyada paylaşan Elif Boyner, def çalıyor ilahiler söylüyor.

Boyner’in genç varisi Elif Boyner İstanbul u terk edip dedesinin köyüne yerleşti! Tasavvufa yöneldi 2

Köy yaşamına kısa sürede adapte olan Boyner, tasavvufa olan ilgisiyle de dikkat çekiyor.

Boyner’in genç varisi Elif Boyner İstanbul u terk edip dedesinin köyüne yerleşti! Tasavvufa yöneldi 3

YORUM YAĞDI

Elif Boyner'in sosyal medyadaki paylaşımlarına; 'Örnek alınası güzel kız', 'Maşallah sana', 'Mükemmelsin Elif' gibi yorumlar yapılıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Songül Karlı gecelikle balkon suladı! O isim tepki gösterdiSongül Karlı gecelikle balkon suladı! O isim tepki gösterdi
Yıllar sonra itiraf etti! Oyunculuğu bakın neden bırakmışYıllar sonra itiraf etti! Oyunculuğu bakın neden bırakmış

Anahtar Kelimeler:
Boyner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.