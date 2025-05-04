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Brezilya'da Lady Gaga'nın konserine yönelik bombalı saldırı engellendi

Brezilya polisi, Lady Gaga'nın dün Copacabana Plajı'nda verdiği konsere yönelik bombalı saldırı planlayan 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Lady Gaga'nın dün Breziya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan Copacabana Plajı'nda verdiği konsere yönelik bombalı saldırı engellendi.

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Brezilya polisi, olayda 2 kişinin gözaltına alındığını belirterek, şüphelilerin konser sırasında el yapımı patlayıcılar kullanarak saldırı gerçekleştirmek üzere kişileri organize ettiğini belirtti. Polis, şüphelilerin sosyal medyada ün kazanmak için söz konusu saldırıyı planladığını ifade etti. Lady Gaga'nın dün ücretsiz olarak verdiği konsere 2 milyondan fazla kişinin katıldığı tahmin ediliyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Lady Gaga
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