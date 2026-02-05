MAGAZİN

Bridgerton 4. sezonda dikkat çeken hata! "Netflix bunu nasıl kaçırdı?"

Netflix’in merakla beklenen Bridgerton 4. sezonu yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu. Ancak dizinin yeni bölümlerinde izleyicilerin gözünden kaçmayan küçük bir kostüm hatası, hayranların tepkisini çekti.

Bridgerton 4. sezonda dikkat çeken hata! "Netflix bunu nasıl kaçırdı?"

Netflix’in dönem dizisi Bridgerton, dördüncü sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Ancak sezonun ilk dakikalarında fark edilen “gözden kaçması zor” bir detay, dizinin sadık hayranları arasında tartışma yarattı.

Dikkatli izleyiciler, dizide Lady Araminta Gun karakterine hayat veren Katie Leung’un bir sahnede kulağında modern bir yara bandıyla ekrana geldiğini fark etti. Regency döneminde geçen dizide bu detay, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

TikTok’ta paylaşılan bir videoda, oyuncunun kulağındaki kıkırdak piercingini kapatmak için ten rengi bir yara bandı kullandığı görüldü. Işıklandırmanın etkisiyle oldukça belirgin hale gelen bu detay, dizinin atmosferine gölge düşürdü.

Bridgerton 4. sezonda dikkat çeken hata! "Netflix bunu nasıl kaçırdı?" 1

Bir kullanıcı, dizinin anlatıcısı Lady Whistledown’a gönderme yaparak,
“Sevgili okurlar, bu dönemde yara bandı mı olur? Sosyete cevap bekliyor!”
yorumunu yaptı.

Başka bir izleyici ise, “Ultra HD kameraların laneti bu. Eskiden kimse fark etmezdi” derken, bazı kullanıcılar piercingin çekim öncesi çıkarılmamasını eleştirdi. “Netflix bunu daha iyi gizleyebilirdi” yorumları dikkat çekti.

