Wanda Nara ile Icardi arasında kriz bitmiyor! 600 bin dolarlık nafaka borcu gündemde! 'Evli olduğumuz dönemde...'

Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Nara, bir televizyon programına telefonla bağlanarak eski eşiyle yaşadığı hukuki sürece dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında konuşan Wanda Nara, bir kez daha Mauro Icardi’nin kızları için ödemesi gereken yaklaşık 600 bin dolarlık nafaka borcu bulunduğunu söyledi.

Bu parayı tahsil etmek için hukuki süreci sonuna kadar götürmekte kararlı olduğunu dile getiren Nara, gerekirse Nordelta’da 'Hayallerinin evi' olarak bilinen lüks konutun satışa çıkarılabileceğini söyledi. Wanda Nara, bu süreçte yeniden ünlü avukat Ana Rosenfeld ile çalışmaya başladığını da açıkladı.

'EVLİ OLDUĞUMUZ DÖNEMDE...'

Açıklamalar bununla da sınırlı kalmadı. Wanda Nara, evli olduğu dönemde Mauro Icardi'nin çalışmasına izin vermediğini öne sürerek, bu nedenle ek bir maddi tazminat davası açacağını duyurdu.

Davanın İtalya’da görüldüğünü ve tüm mali belgelerin ilgili mahkemeye sunulduğunu ifade etti. Sözleriyle Icardi’nin şu anki sevgilisi China Suárez’e de dolaylı bir göndermede bulunan Wanda Nara, benzer bir durumun ileride onun da başına gelebileceğini ima etti.

Wanda Nara, kızları Francesca ve Isabella’nın eğitim masrafları hakkında da dikkat çeken bilgiler paylaştı. Nara, çocuklarının eğitim giderlerini tamamen tek başına karşıladığını belirterek, bir okul için yıllık yaklaşık 120 bin dolar ödediğini söyledi. Ayrıca ödemelerde gecikme olması halinde bu tutara faiz eklendiğini de vurguladı.

Programda yer alan bilgilere göre; Wanda Nara, Icardi’nin yalnızca çocukların sağlık sigortasını ödediğini, bunun dışında eğitim ve diğer masraflara katkı sağlamadığını dile getirdi. Geçmiş yıllardan kalan binlerce dolarlık sağlık ve nafaka borcu olduğunu da sözlerine ekledi.