MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Britney Spears erotik dansıyla yine tepki çekmişti! Çocukları görüşmek istemiyordu

Ünlü pop yıldızı Britney Spears, geçtiğimiz hafta arka kısmını sergilediği için hayranlarından özür dilemişti. Ancak 43 yaşındaki şarkıcı, bu kez de Meksika’daki tatil evinde yaptığı erotik dansıyla yine gündem oldu.

Britney Spears erotik dansıyla yine tepki çekmişti! Çocukları görüşmek istemiyordu

Britney Spears, asla durmuyor! “Öz sevgi ve özgüven arayışındayım. Kalçamı göstererek kimseyi rahatsız ettiysem özür dilerim” diyerek özür dileyen Britney Spears, poposunu gösterdiği için özür diledikten bir hafta sonra, Meksika'daki tatil evinde dans ederken yaptıklarıyla yine ağızları açık bıraktı.

Britney Spears siyah transparan derin dekolteli bir body ve siyah çizmelerden oluşan iddialı kıyafetiyle dikkat çekti.

Britney Spears erotik dansıyla yine tepki çekmişti! Çocukları görüşmek istemiyordu 1

Spears, ABD’de İşçi Bayramı kutlamasında rapçi Cardi B’nin 2018’de çıkan “I Like It” şarkısıyla dans ederek kendini ifade etti.

Dans sırasında iddialı hareketler yapan ve hareketleriyle erotik bulunan şarkıcı yine tepki çekti.

Britney Spears erotik dansıyla yine tepki çekmişti! Çocukları görüşmek istemiyordu 2

Öte yandan Britney Spears'ın eski eşi daha önce "Çıplak fotoğraflar yüzünden çocuklar anneleriyle görüşmek istemiyor" demişti. Eski eş şöyle demişti:

"Bakın bu belki de annenizin kendini ifade etme şeklidir' diye anlatmaya çalışıyorum ama bu, olayların onlara yaşattıklarını değiştirmiyor. Liseye giden bir ergen olmak nasıl hissettiriyordur, tahmin edemiyorum."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
200 bin TL’lik sorunun şıkları sosyal medyayı ikiye böldü200 bin TL’lik sorunun şıkları sosyal medyayı ikiye böldü
Kocasıyla sevgili olmuştu! Çok sert sözler: Hamam böceği...Kocasıyla sevgili olmuştu! Çok sert sözler: Hamam böceği...

Anahtar Kelimeler:
Britney Spears
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'İhtimali yok' deyip o defteri kapattı

'İhtimali yok' deyip o defteri kapattı

Emine Ün tatil dönüşü imaj tazeledi! Son halini görenler aynı şeyi söyledi

Emine Ün tatil dönüşü imaj tazeledi! Son halini görenler aynı şeyi söyledi

Galatasaray resmen açıkladı! Uğurcan Çakır’ın bonservisi ve maaşı...

Galatasaray resmen açıkladı! Uğurcan Çakır’ın bonservisi ve maaşı...

20 yaşındaydı, sokak ortasında katledildi! Arkasından yine çete hesaplaşması çıktı

20 yaşındaydı, sokak ortasında katledildi! Arkasından yine çete hesaplaşması çıktı

Son 24 saatte uçakların biri indi biri kalktı... Transfer şov!

Son 24 saatte uçakların biri indi biri kalktı... Transfer şov!

Kıvanç Tatlıtuğ'un dublör kullandığı sahne tepki çekti! Dublör işinden oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un dublör kullandığı sahne tepki çekti! Dublör işinden oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.