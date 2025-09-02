Britney Spears erotik dansıyla yine tepki çekmişti! Çocukları görüşmek istemiyordu

Britney Spears, asla durmuyor! “Öz sevgi ve özgüven arayışındayım. Kalçamı göstererek kimseyi rahatsız ettiysem özür dilerim” diyerek özür dileyen Britney Spears, poposunu gösterdiği için özür diledikten bir hafta sonra, Meksika'daki tatil evinde dans ederken yaptıklarıyla yine ağızları açık bıraktı.

Britney Spears siyah transparan derin dekolteli bir body ve siyah çizmelerden oluşan iddialı kıyafetiyle dikkat çekti.

Spears, ABD’de İşçi Bayramı kutlamasında rapçi Cardi B’nin 2018’de çıkan “I Like It” şarkısıyla dans ederek kendini ifade etti.

Dans sırasında iddialı hareketler yapan ve hareketleriyle erotik bulunan şarkıcı yine tepki çekti.

Öte yandan Britney Spears'ın eski eşi daha önce "Çıplak fotoğraflar yüzünden çocuklar anneleriyle görüşmek istemiyor" demişti. Eski eş şöyle demişti:

"Bakın bu belki de annenizin kendini ifade etme şeklidir' diye anlatmaya çalışıyorum ama bu, olayların onlara yaşattıklarını değiştirmiyor. Liseye giden bir ergen olmak nasıl hissettiriyordur, tahmin edemiyorum."