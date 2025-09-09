Britney Spears'ın evinin hali yakınlarını tedirgin ediyor! Köpek pislikleri ve...

Son dönemde müstehcen dans videolarıyla gündeme gelen Britney Spears ruhsal sağlığıyla ilgili bazı iddialarla karşı karşıya.

43 yaşındaki şarkıcı, 2021 yılında 13 yıl süren vesayeti sona erdikten sonra sık sık sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Ancak son günlerde art arda yaptığı tuhaf gönderiler ve dağınık malikanesinden paylaştığı görüntüler, yakın çevresinin endişelerini artırdı.

Daily Mail’e konuşan bir aile yakını, Spears’ın şu anda “zor bir dönemden geçtiğini” belirterek, “Bunu yıllardır olduğu gibi atlatmaya çalışacak. Yakınları bu durumu defalarca gördü ama herhangi bir müdahalede bulunulmayacak” dedi.

Başka bir aile üyesi ise daha kaygılı konuştu:

“Britney hiç iyi durumda değil. Evde köpeklerin ardından temizlemiyor, düzen yok, günlük temizlik yapılmıyor. Yetişkin gibi işlev göremiyor.”

Ünlü şarkıcı Britney Spears, hakkındaki iddialara dair herhangi bir yorum yapmadı.

Spears, 12 Kasım 2021’de mahkeme kararıyla vesayetten kurtulduğunda bu günü “hayatının en güzel günü” olarak nitelendirmişti. Babası Jamie Spears ise, 13 yıl boyunca kızının kariyeri ve özel yaşamı üzerindeki kontrolü nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Britney, bu dönemi “istismar” olarak tanımlamış ve kendisini “insan ticareti kurbanına” benzetmişti.